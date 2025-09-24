MATTEO PISSERI SI PRESENTA

Matteo Pisseri, portiere classe 1991, approda al Frosinone Calcio. Cresciuto nel settore giovanile del Parma, ha vestito le maglie di numerosi club tra cui Catanzaro, Catania, Alessandria e Cesena, collezionando oltre 400 presenze nei professionisti. Porta in giallazzurro esperienza, affidabilità e personalità tra i pali.

“Sono molto contento di essere qui a Frosinone, una realtà importante che negli anni è cresciuta in maniera esponenziale fino a raggiungere i massimi livelli del calcio italiano. Quando ho ricevuto la chiamata ci ho messo davvero poco a chiudere la trattativa. Arrivo in questa piazza prestigiosa con grande entusiasmo”.

“Il gruppo è già ben rodato, formato da professionisti con tanta voglia di lavorare e con un forte spirito di sacrificio per fare una grande stagione. Il mister lo conosco bene perché l’ho affrontato più volte da avversario, e ora avrò finalmente modo di conoscerlo meglio”.

“La stagione è iniziata bene, ma dobbiamo guardare partita dopo partita, cercando di crescere e di assimilare al meglio i concetti che il mister ci trasmette ogni giorno in allenamento. Ci vorranno spirito di sacrificio, senso di appartenenza e coesione nel gruppo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Già nelle prime gare si è visto un grande ritmo, che dovremo mantenere per tutta la stagione”.

“I primi giorni sono stati molto frenetici: mi sono allenato tanto e non ho ancora avuto modo di conoscere bene la città. Ma troverò presto il tempo per scoprire questa splendida realtà, con uno stadio straordinario e un pubblico caloroso”.