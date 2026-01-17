MONZA – FROSINONE 2-2
Monza – Thiam , Brorsson, Carboni, Lucchesi (dall’81’ Delli Carri), Birindelli (dall’89’ Alvarez), Pessina, Hernani (dal 61’ Obiang), Azzi, Colpani (dal 61’ Ciurria), Dany Mota(dal 46’ Keita), Petagna. A disposizione: Pizzignacco, Vailati, Maric, Ravanelli, Colombo, Bakoune, Capolupo. Allenatore: Bianco
Frosinone – Palmisani, Oyono A. (Dall’80 Cittadini), Monterisi, Calvani, Bracaglia (dall’80 Marchizza), Caló, Cichella(dal 66’ Kone), Koutsoupias (dal 75’ Zilli), Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze (dal 66’ Gelli F.). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Grosso, Corrado, Oyono J., Vergani. Allenatore: Alvini
Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini
Assistenti: Fabiano Preti della sezione di Mantova e Simone Pistarelli della sezione di Fermo
Quarto uomo: Niccolò Turrini della sezione di Firenze
Var: Giacomo Camplone della sezione di Lanciano
Avar: Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia
Totale spettatori: 5.460 Ospiti: 202
Ammoniti: 12’ Bracaglia, 39’ Hernani, 66’ Kone, 74’ Calò, 82’ Keita, 92’ Pessina
Marcatori: 4’ Ghedjemis, 23’ Hernani, 73’ Petagna, 87’ Monterisi
Espulsi: 76’ Kone