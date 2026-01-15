MONZA – FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR ANTONIO RAPUANO

Sarà il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere Monza – Frosinone, gara valida per la 20.a giornata del campionato di Serie BKT in programma sabato 17 gennaio 2026 (ore 15.00) all’U-Power Stadium di Monza. Gli assistenti designati saranno Fabiano Preti della sezione di Mantova e Simone Pistarelli della sezione di Fermo. Il Quarto uomo sarà il signor Niccolò Turrini della sezione di Firenze. Al Var il signor Giacomo Camplone della sezione di Lanciano, Avar il signor Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.