MONZA – FROSINONE, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Monza – Frosinone in programma domani allo stadio ‘U-Power Stadium’

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri

Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti:
Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias

Attaccanti:
Corrado, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli

Squalificati
/

Infortunati
/

Non convocati

Dixon, Hegelund, Ndow, Raychev, Gori, Masciangelo, Barcella, Biraschi

