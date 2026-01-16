MONZA – FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Monza – Frosinone in programma domani allo stadio ‘U-Power Stadium’
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Attaccanti:
Corrado, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
/
Infortunati
/
Non convocati
Dixon, Hegelund, Ndow, Raychev, Gori, Masciangelo, Barcella, Biraschi