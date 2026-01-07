MONZA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Monza – Frosinone, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 17/01/2026 alle ore 15:00.

I biglietti del Settore Ospiti sono già in vendita e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdi 16/12/2026, sia ONLINE, attraverso il sito di Vivaticket oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati.

SETTORE OSPITI

Intero 20+ 2 di commissioni di servizio €

MODALITA’ DI ACQUISTO



Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso. Al momento dell’acquisto ogni acquirente può acquistare per sé e per altre 3 persone, per un totale di 4 biglietti. I residenti in provincia di Monza e Brianza potranno procedere con l’acquisto solo se in possesso di fidelity card del Frosinone. I non residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare senza limitazioni.

Il cambio nominativo sarà disponibile cliccando qui dalle ore 10 del 15/01 alle ore 10 del 17/01.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

INFO UTILI



Si informano i tifosi che:

L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione del Sistema di Gradimento e Regolamento d’Uso dell’U-Power Stadium e delle relative procedure di accesso (consultabili sul sito www.acmonza.com ). Il loro rispetto è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza nello stadio;

Il possessore del titolo di accesso, in quanto parte del pubblico, acconsente e autorizza eventuali riprese audio e video che potrebbero ritrarlo nel corso della gara dell’AC Monza, per qualsiasi uso. Il trattamento dei dati personali da parte dell’AC Monza è effettuato secondo le disposizioni di legge. Per informazioni circa le modalità del trattamento dei dati personali si invita a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali presente nel sito ufficiale dell’AC Monza o a contattare l’AC Monza all’indirizzo email privacy@acmonza.com;

Si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto; l’accesso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito;

Si consiglia di presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio di inizio;

I biglietti non utilizzati perché il loro detentore non ha potuto accedere allo stadio per mancanza di documento di identità valido, non saranno rimborsati.

L’ingresso al settore ospiti è il gate numero 9.

INFO PARCHEGGIO

I parcheggi adiacenti l’U-Power Stadium sono gestiti dalla società Monza Mobilità S.r.l. CLICCA QUI per tutte le info.

INFO GENERALI

Clicca qui