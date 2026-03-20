 NAZIONALI, SETTE I GIALLAZZURRI CONVOCATI

Sono sette i giallazzurri convocati con le rispettive Nazionali. Prima assoluta per Ghedjemis con l’Algeria, per l’esterno doppio impegno amichevole contro Guatemala e Uruguay. Test amichevoli anche per Kvernadze, la Georgia infatti affronterà Israele e Lituania. Gare di qualificazione all’Europeo Under 21 invece per Palmisani, Calvani, Raimondo e Fini, contro Macedonia e Svezia l’obiettivo è agganciare il primo posto nel girone occupato al momento dalla Polonia. Doppio impegno nelle Fifa Series per il Gabon di Jeremy Oyono con Uzbekistan e Trinidad e Tobago.

Di seguito il programma completo:

ALGERIA – Amichevoli (Ghedjemis)

27.03 | Algeria – Guatemala

31.03 | Algeria – Uruguay

GEORGIA – Amichevoli (Kvernadze)

26.03 | Georgia – Israele

29.03 | Lituania – Georgia

ITALIA U21 – Qualificazioni Europei U21 (Calvani, Fini, Palmisani e Raimondo)

26.03 | Italia – Macedonia

31.03 | Svezia – Italia

GABON – Fifa Series (Oyono Jeremy)

27.03 | Uzbekistan – Gabon

30.03 | Trinidad e Tobago – Gabon