 NICCOLÒ CORRADO SI PRESENTA

Niccolò Corrado, neo-acquisto del Frosinone Calcio, terzino sinistro classe 2000, pronto a portare corsa e qualità alla corte di mister Alvini. Un innesto giovane, ma con alle spalle stagioni importanti tra Modena e Brescia.

“La trattativa con il Frosinone è nata grazie a una chiamata del direttore Castagnini, che mi conosceva da quando giocavo a Brescia. L’impatto con la squadra è stato eccellente: in questi pochi giorni di lavoro ho notato come i ragazzi siano molto accoglienti e positivi. Mi hanno subito integrato nel gruppo.”

“Un giocatore del mio stesso ruolo, credo che debba avere nelle sue corde: esplosività, corsa e un buon cross. A me piace molto la fase offensiva, ma mi impegnerò per lavorare bene anche nella fase difensiva. Come giocatore mi ispiro tanto a Dimarco, perché credo che sia un esempio positivo da cui prendere spunto per migliorarsi.”

“Frosinone è una piazza molto importante. Conosco molti giocatori che ci hanno giocato e me ne hanno parlato benissimo. La piazza, con il suo tifo molto caldo, dice già tutto. Ho giocato allo Stirpe più volte e ne sono rimasto sempre affascinato. Fuori dal campo sono un ragazzo tranquillo, umile e che cerca di lavorare al massimo tutti i giorni.”