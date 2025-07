 OPEN DAY SCUOLA CALCIO, TUTTE LE INFO

Cresci. Sogna. Vivilo. Più di uno slogan. Più di tre parole. È l’essenza della Scuola Calcio Frosinone: il sogno di indossare i colori giallazzurri, l’opportunità di crescere accanto a tecnici qualificati, il privilegio di vivere un’esperienza formativa e sportiva unica.

Il Frosinone Calcio è lieto di aprire le porte a tutti i bambini desiderosi di iniziare – o continuare – il proprio percorso con il Leone sul petto, annunciando ufficialmente gli Open Day per la stagione sportiva 2025-2026.

Gli Open Day prenderanno il via a partire da lunedì 21 luglio e si terranno presso due strutture di riferimento sul territorio: il Centro Sportivo MTC (Via della Dogana 7 – Frosinone) e il BAM Station Sporting Club (Via Cosenza – Frosinone).

L’iniziativa è aperta a tutti: ai bambini già iscritti nelle stagioni precedenti, ma anche a chi desidera muovere i primi passi all’interno della grande famiglia del Frosinone Calcio.

LUNEDÌ 21 LUGLIO CENTRO SPORTIVO MTC

Dalle ore 17:30 alle 18:30: categoria 2013.

Dalle ore 18:30 alle 19:30: categoria 2014.

MARTEDÌ 22 LUGLIO CENTRO SPORTIVO MTC

Dalle ore 17:30 alle 18:30: categoria 2015.

Dalle ore 18:30 alle 19:30: categoria 2016.

MERCOLEDÌ 23 CENTRO SPORTIVO BAM

Dalle ore 17:30 alle 18:30: categorie 2017 e 2018.

Dalle ore 18:30 alle 19:30: categorie 2019 e 2020.

COME PRENOTARE

Per partecipare agli Open Day è necessaria la prenotazione.

Contatta i seguenti riferimenti per riservare il tuo posto:

scuolacalcio@frosinonecalcio.com

+39 329 801 0049