PADOVA – FROSINONE 0-1

PADOVA – FROSINONE 0-1

 In Banner Slider, Prima squadra

Padova – Frosinone 0-1

Padova: Fortin, Faedo (dal 77’ Silva), Sgarbi, Perrotta, Capelli, Harder (dal 66’ Di Maggio), Crisetig (dal 66’ Bonaiuto), Varas, Barreca (dal 72’ Favale), Lasagna, BertolussiA disposizione: Mouquet, Sorrentino, Baselli, Ghiglione, Villa, Tumiatti, Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti

Frosinone:Palmisani, Calvani, Cittadini (dal 46’ Oyono A.), Monterisi, Bracaglia; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis (dal 71’ Kvernadze), Gelli F. (dal 25’ Kone, dal 71’ Cichella), Masciangelo, ZIlli (dal 56’ Raimondo). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Grosso, Oyono J., Dixon, Vergani. Allenatore: Alvini

Arbitro: Davide di Marco della sezione di Ciampino 

Assistenti: Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa

Quarto uomo:  Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

Var: Niccolò Baroni della sezione di Firenze

Avar: Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo

Totale spettatori: 6.683

Ammoniti: 43’ Cittadini (F), 45’+2’ Barreca (P), 76’ Bracaglia (F)

Marcatore: 37’ Bracaglia

Articoli Recenti
PADOVA-FROSINONE, I CONVOCATIBanner Slider, Prima squadra
Conferenza stampa post partita mister AlviniBanner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.