PADOVA – FROSINONE 0-1
Padova – Frosinone 0-1
Padova: Fortin, Faedo (dal 77’ Silva), Sgarbi, Perrotta, Capelli, Harder (dal 66’ Di Maggio), Crisetig (dal 66’ Bonaiuto), Varas, Barreca (dal 72’ Favale), Lasagna, Bertolussi. A disposizione: Mouquet, Sorrentino, Baselli, Ghiglione, Villa, Tumiatti, Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti
Frosinone:Palmisani, Calvani, Cittadini (dal 46’ Oyono A.), Monterisi, Bracaglia; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis (dal 71’ Kvernadze), Gelli F. (dal 25’ Kone, dal 71’ Cichella), Masciangelo, ZIlli (dal 56’ Raimondo). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Grosso, Oyono J., Dixon, Vergani. Allenatore: Alvini
Arbitro: Davide di Marco della sezione di Ciampino
Assistenti: Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa
Quarto uomo: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata
Var: Niccolò Baroni della sezione di Firenze
Avar: Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo
Totale spettatori: 6.683
Ammoniti: 43’ Cittadini (F), 45’+2’ Barreca (P), 76’ Bracaglia (F)
Marcatore: 37’ Bracaglia