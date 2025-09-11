PADOVA – FROSINONE ARBITRA IL SIGNOR DAVIDE DI MARCO

Sarà il signor Davide Di Marco della sezione di Ciampino a dirigere Padova – Frosinone, gara valida per la 3.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 13 settembre 2025 (ore 15.00) allo stadio Euganeo di Padova. Gli assistenti designati saranno Claudio Barone della sezione di Roma 1 e Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Il Quarto uomo sarà il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Al Var il signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, Avar il signor Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo.

