PADOVA-FROSINONE, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Padova – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Euganeo’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Attaccanti:
Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
/
Non convocati
Raychev, Ndow
Infortunati
- Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra.
- Marchizza: sindrome femore-rotulea del ginocchio destro.
- Corrado: ‘Rima di frattura’ perone destro.
- Sherri: frattura pluriframmentaria del complesso Orbito-Maxillo-Malare destro e delle ossa nasali.
- Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
- Hegelund: tendinopatia rotulea ginocchio destro.
Articoli Recenti