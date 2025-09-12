PADOVA-FROSINONE, I CONVOCATI

PADOVA-FROSINONE, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Padova – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Euganeo’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Attaccanti:
Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati 
/
Non convocati
Raychev, Ndow
 
Infortunati
 
  1. Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra.
  1. Marchizza: sindrome femore-rotulea del ginocchio destro.
  1. Corrado: ‘Rima di frattura’ perone destro.
  1. Sherri: frattura pluriframmentaria del complesso Orbito-Maxillo-Malare destro e delle ossa nasali.
  2. Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  3. Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  4. Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
  5. Hegelund: tendinopatia rotulea ginocchio destro.
