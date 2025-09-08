PADOVA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

PADOVA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Padova – Frosinone, valida per la seconda giornata del campionato di Serie BKT,  in programma sabato 13/09/2025 alle ore 15:00.

 

I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati dalle ore 16 del giorno 08/09/2025 fino alle ore 19:00 di venerdì 12/09/2025, sia ONLINE, attraverso il sito di Vivaticket, oppure presso i punti vendita Vivaticket abilitati.

 

CURVA NORD OSPITI 

Intero €. 18,00 + d.p. 

Ridotto Over 65 €. 13,00 + d.p. 

Ridotto Donna €. 10,00 + d.p. 

Ridotto U18 €. 5,00 + d.p. 

Il giorno della gara le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando. 

