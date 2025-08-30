PALERMO – FROSINONE 0-0

PALERMO – FROSINONE 0-0

 In Banner Slider, Prima squadra

Palermo – Frosinone 0-0

Palermo – Joronen, Diakité, Bani, Ceccaroni, Pierozzi (dal 83′ Peda), Ranocchia, Segre (dal 70′ Gomes), Augello (dal 70′ Palumbo), Brunori (dal 64′ Le Douaron), Gyasi, Pohjanpalo (dal 83′ Corona). A disposizione: Balaguss, Di Bartolo, Vasic, Nicolosi, Avena, Blin, Veroli. Allenatore: Inzaghi

Frosinone – Palmisani, Bracaglia Gelli J., Marchizza, Oyono A. (dal 83′ Oyono J.), Barcella (dal 60′ Gelli F.), Calò (dal 74′ Cichella), Koutsoupias, Kvernadze (dal 60’Masciangelo), Ghedjemis, Raimondo (dal 74′ Zilli). A disposizione: Lolic, Minicangeli, Ndow, Grosso, Dixon, Vergani. Allenatore: Alvini

Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi

Assistenti: Mattia Politi della sezione di Lecce e Marco Ceolin della sezione di Treviso

Quarto uomo:  Domenico Castellone della sezione di Napoli

Var: Luigi Nasca della sezione di Bari

Avar: Marco Serra della sezione di Torino

Totale spettatori: 32.181

Ammoniti: 30′ Calò, 75′ Gelli J., 76′ Bracaglia, 95′ Bani

Articoli Recenti
REPORT INFORTUNIBreaking News - Seconde notizie, Home, Prima squadra
CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINIBanner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.