PALERMO – FROSINONE 0-0
Palermo – Joronen, Diakité, Bani, Ceccaroni, Pierozzi (dal 83′ Peda), Ranocchia, Segre (dal 70′ Gomes), Augello (dal 70′ Palumbo), Brunori (dal 64′ Le Douaron), Gyasi, Pohjanpalo (dal 83′ Corona). A disposizione: Balaguss, Di Bartolo, Vasic, Nicolosi, Avena, Blin, Veroli. Allenatore: Inzaghi
Frosinone – Palmisani, Bracaglia Gelli J., Marchizza, Oyono A. (dal 83′ Oyono J.), Barcella (dal 60′ Gelli F.), Calò (dal 74′ Cichella), Koutsoupias, Kvernadze (dal 60’Masciangelo), Ghedjemis, Raimondo (dal 74′ Zilli). A disposizione: Lolic, Minicangeli, Ndow, Grosso, Dixon, Vergani. Allenatore: Alvini
Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi
Assistenti: Mattia Politi della sezione di Lecce e Marco Ceolin della sezione di Treviso
Quarto uomo: Domenico Castellone della sezione di Napoli
Var: Luigi Nasca della sezione di Bari
Avar: Marco Serra della sezione di Torino
Totale spettatori: 32.181
Ammoniti: 30′ Calò, 75′ Gelli J., 76′ Bracaglia, 95′ Bani