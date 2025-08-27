PALERMO – FROSINONE ARBITRA IL SIGNOR MARCO DI BELLO

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra

Sarà il signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere Palermo – Frosinone, gara valida per la 2.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 30 agosto 2025 (ore 21.00) allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Gli assistenti designati saranno Mattia Politi della sezione di Lecce e Marco Ceolin della sezione di Treviso. Il Quarto uomo sarà il signor Domenico Castellone della sezione di Napoli. Al Var il signor Luigi Nasca della sezione di Bari, Avar il signor Marco Serra della sezione di Torino.

