PALERMO-FROSINONE, I CONVOCATI

Sono 22 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Palermo – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Barbera’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Minicangeli, Palmisani
Difensori:
Bracaglia, Gelli J., Marchizza, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Barcella, Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Ndow, Koutsoupias
Attaccanti:
Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli
Assenti:
Calvani squalificato

– Gori procede il suo recupero, lesione menisco laterale ginocchio destro

Corrado procede il suo recupero, ‘Rima di frattura’ perone destro

Sherri frattura pluriframmentaria del complesso Orbito-Maxillo-Malare destro e delle ossa nasali

Selvini (infortunio scorsa stagione) per lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro

Hegelund procede il suo recupero per tendinopatia rotulea ginocchio destro

Monterisi (si è fermato post Frosinone Avellino) per lieve distrazione legamento collaterale mediale ginocchio sinistro

Biraschi (seduta di allenamento/presentazione squadra) si è fermato per una lieve distrazione legamento collaterale laterale ginocchio destro

Frosinone Calcio
