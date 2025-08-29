PALERMO-FROSINONE, I CONVOCATI
– Gori procede il suo recupero, lesione menisco laterale ginocchio destro
– Corrado procede il suo recupero, ‘Rima di frattura’ perone destro
– Sherri frattura pluriframmentaria del complesso Orbito-Maxillo-Malare destro e delle ossa nasali
– Selvini (infortunio scorsa stagione) per lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro
– Hegelund procede il suo recupero per tendinopatia rotulea ginocchio destro
– Monterisi (si è fermato post Frosinone Avellino) per lieve distrazione legamento collaterale mediale ginocchio sinistro
– Biraschi (seduta di allenamento/presentazione squadra) si è fermato per una lieve distrazione legamento collaterale laterale ginocchio destro