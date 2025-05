Il Frosinone Calcio comunica che, a seguito di quanto disposto e comunicato in data odierna dalla Prefettura di Palermo, è vietata la vendita dei tagliandi, per tutti i settori dell’impianto sportivo “Renzo Barbera”, ai residenti in Provincia di Frosinone.

Contestualmente la stessa Prefettura dispone la chiusura al pubblico del Settore Ospiti del suddetto impianto sportivo.