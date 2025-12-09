PESCARA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara Pescara – Frosinone, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma domenica 14/12/2025 alle ore 17:15.

I biglietti del Settore Ospiti sono già in vendita e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di sabato 13/12/2025, sia ONLINE, attraverso il sito di Ciaotickets oppure presso i punti vendita Ciaotickets abilitati.

SETTORE OSPITI

Intero 16 + dp €

MODALITA’ DI ACQUISTO



Al momento dell’acquisto i tifosi dovranno esibire un documento d’identità in corso di validità. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non arrivare allo stadio sprovvisti di titolo d’accesso. La vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Frosinone è riservata esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società. Il GOS ha altresì precisato che i biglietti del “settore ospiti” potranno essere venduti esclusivamente ai residente nella Provincia di Frosinone.

Raccomandiamo di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. Il Club non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

INFO UTILI



Per raggiungere lo stadio e il settore ospiti è obbligatorio seguire le seguenti indicazioni:

Per le provenienze da Ovest (Autostrada A25) i tifosi ospiti saranno indirizzati obbligatoriamente fino al raccordo autostradale A/14. Seguiranno le indicazioni verso sud, direzione Bari, uscendo al casello autostradale Pescara Sud/Francavilla.

Per le provenienze dall’autostrada A14 (sia direzione Nord che Sud) l’uscita obbligatoria sarà sempre il casello “Pescara Sud -Francavilla”.

Dal casello “Pescara Sud-Francavilla al Mare”, percorreranno la circonvallazione di Pescara (ss.714 ex.16 bis) in direzione nord ed usciranno a Pescara sud-San Silvestro-stadio. Poi, Direzione Nord – Stadio, giungeranno allo svincolo della pineta dannunziana, poi via Antonelli, Strada della Bonifica fino alla rotonda per Via Plauto (qui seguire indicazioni Polizia Municipale), Via Riccitelli, Varco P10 prefiltraggio ospiti.

È indicato recarsi al varco di prefiltraggio ed ai tornelli con il biglietto cartaceo (ancorché acquistato on-line e/o in formato digitale. In tal caso provvedere alla stampa anche su foglio A4) al fine di agevolare le operazioni di controllo e ingresso ai tornelli.