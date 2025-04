 PISA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica che per la gara PISA-FROSINONE, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma Giovedì 1 maggio alle ore 15.00, la vendita per la tifoseria ospite è attiva da giovedì 24 aprile 2025 alle ore 15.30, presso i punti vendita TicketOne ed on line.

I residenti nella Regione Lazio potranno acquistare il biglietto del solo settore ospiti (curva sud).

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti cesserà alle ore 19.00 di mercoledì 30 aprile 2025.

Il prezzo del biglietto del Settore Ospiti (Curva Sud) è di € 20,00 compreso diritto di prevendita, la capienza del Settore Ospiti è di n. 900

posti.