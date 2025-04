 PISA – FROSINONE, INFO PERCORSO SETTORE OSPITI

Su indicazioni del GOS, si invita a diffondere presso la tifoseria ospite, il FORTE invito ad attenersi alle indicazioni di seguito riportate, in particolar modo sull’utilizzo del parcheggio sul RETRO IKEA.

Si invitano i tifosi del Frosinone a parcheggiare ESCLUSIVAMENTE al parcheggio RETRO IKEA, situato in via Teresa Mattei, presso il quale troveranno personale delle forze dell’ordine e navette gratuite che effettueranno il transfert allo stadio in sicurezza percorrendo corsie preferenziali evitando i disagi interessanti la viabilità intorno allo stadio.