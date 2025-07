 PRE-SEASON PRIMAVERA, LE PAROLE DI ALESSANDRO FRARA

Inizia una nuova stagione, che vedrà i giallazzurri di nuovo in Primavera 1, per il Frosinone si tratta della terza partecipazione negli ultimi quattro anni. E’ Alessandro Frara, Responsabile del Settore Giovanile a farci il punto nel primo giorno di ritiro:

“Ci aspetta una stagione avvincente ma allo stesso tempo complicata, abbiamo grande carica, voglia ed entusiasmo. Gli obiettivi sono quelli di sempre, gli stessi che abbiamo messo in campo anche nella scorsa stagione, ovvero grande professionalità per poter formare quanti più ragazzi per la prima squadra. Partiamo da una buona base di calciatori che l’anno scorso hanno vinto il campionato, nelle prossime settimane la rosa prenderà forma e sarà competitiva. Ogni annata è diversa, bisognerà iniziare fin da subito con forte determinazione e coraggio, sapendo di dover affrontare tante squadre forti, tutto questo si può superare attraverso la forza e la tigna che contraddistingue questi ragazzi”.