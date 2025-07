 PRE-SEASON PRIMAVERA, LE PAROLE DI MISTER MARINI

Abbracci, sorrisi e tanta voglia di dimostrare. E’ iniziata questo pomeriggio sul terreno dello stadio ‘Cereate’ la nuova stagione della Primavera, che vedrà i giovani giallazzurri misurarsi nel massimo campionato giovanile italiano. Queste le parole del tecnico Giancarlo Marini:

“Le sensazioni sono buone, conoscevo già alcuni ragazzi avendoli visti l’anno scorso con la prima squadra, la voglia è tanta e non vediamo l’ora di iniziare. Affronteremo una categoria di assoluto livello, con squadre competitive ma come sempre sarà il campo a dire quali saranno i nostri obiettivi. Ai ragazzi ho detto che a fare la differenza in ogni partita sarà la voglia, la passione e la partecipazione che metteranno in campo. Questa nuova esperienza mi riporta indietro nel tempo, sto vivendo delle sensazioni molto simili a quarant’anni fa, quando mi apprestavo ad affrontare il mio primo giorno da calciatore in Primavera, capisco i ragazzi e le loro grandi emozioni”.