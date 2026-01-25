PRIMAVERA 1, ATALANTA – FROSINONE 0-0

Atalanta: Anelli, Maffessoli, Ramaj, Artesani, Ruiz (34’ st Bono), Gasparello (43’ st Colombo), Bakker (15’ st Camara I.), Isoa, Percassi (34’ st Marrone), Camara H. (43’ st Olijars), Bonanomi. A disposizione: Barbieri, Rinaldi, Parmiggiani, Bilac, Alipdrandi, Curcio. Allenatore: Bosi.

Frosinone: Rodolfo; Befani (37’ st Lohmatov), Obleac (37’ st Diallo), Pelosi, Luchetti (11’ st Buonpane), Ndoye; Molignano (20’ st Ceesay), Majdenić, Toci (37’ st Fiorito); Cichero, Mboumbou. A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, De Filippis, Bonanno, Vacca. Allenatore: Cinelli.

Arbitro: Giacomo Rossini della sezione di Torino;

Assistenti: Angelo Mazza della sezione di Reggio Calabria e Pasquale Gatto della sezione di Lamezia Terme.

Ammoniti: 31’ pt Obleac (F), 43’ pt Luchetti (F), 5’ st Molignano (F), 41’ st Marrone (A), 42’ st Mboumbou (F)

CISERANO – Termina a reti bianche al Bortolotti, un pareggio che consente ai giallazzurri di ritrovare punti dopo le sconfitte rimediate con Cesena e Milan.

Prima occasione per il Frosinone dopo appena 2’. Bella palla giocata sulla destra, ma Toci a centro area non impatta il pallone in modo da ribadirlo in rete. Il Frosinone prova a prendere in mano il pallino del gioco, ma l’Atalanta difende con ordine. Al quarto d’ora sono i padroni di casa a costruire l’azione pericolosa sull’asse Gasparello-Bonomi, con quest’ultimo che conclude senza trovare in area la zampata vincente. Prima della mezz’ora i bergamaschi provano ad alzare i ritmi, conclusione mancina di Artesani che Rodolfo controlla senza problemi. Si chiude un primo tempo bloccato ma giocato su ritmi gradevoli.

Nella ripresa l’Atalanta parte decisa a portare il match dalla sua. Camara al 61’ sbaglia a colpo sicuro davanti a Rodolfo. Un minuto più tardi è Isoa a mancare l’appuntamento con il gol di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 64’ l’occasione più ghiotta per l’Atalanta. Prima calcia Camara da posizione defilata, il pallone finisce sui piedi di Bonanomi sul quale salva ancora il portiere giallazzurro praticamente sulla linea. Momento positivo per i nerazzurri che ci provano ancora da calcio piazzato. Camara sul pallone, Bonanomi colpisce, ma palo e Rodolfo mantengono la parità. Al 71’ ancora l’estremo difensore giallazzurro decisivo sul tiro potente ma centrale di Percassi. Nel finale girandola di cambi da una parte e dall’altra. Occasionissima in pieno recupero per i giallazzurri capitata sui piedi di Majdenic, che svirgola a centro area l’ottimo pallone di Lohmatov. Per il Frosinone un buon punto per smuovere la classifica che ora dice 19 punti in 22 partite, in vista del prossimo match di Ferentino contro il Parma.