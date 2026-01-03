PRIMAVERA 1, CAGLIARI – FROSINONE 3-0

Cagliari – Frosinone 3-0

Cagliari: Kehayov, Tronci, Malfitano (33’ Roguski), Trepy (27’st Hmdaoua), Cogoni, Liteta (27’st Sulev), Prettnhoffer (27’st Franke), Grandu, Mendy, Goryanov (33’st Pibiri), Nunn. A disposizione: Auseklis, Vargiu, Doppio, Costa, Cardu, Russo. Allenatore: Pisano.

Frosinone : Rodolfo; Luchetti (33’st Bonanno), Pelosi, Obleac, Ndoye (20’st Lohmatov); Befani, Ndow, Molignano (10’st Ceesay), Toci (33’st Majdenic); Colley, Mboumbou (33’st Buonpane). A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, Pantano, Zorzetto, Reali. Allenatore: Marini.

Arbitro: Enrico Cappai della sezione di Cagliari;

Assistenti: Marco Pilleri della sezione di Cagliari e Luca Granata della sezione di Viterbo.

Marcatori: 19’pt Tronci, 30’pt Mendy, 7’st Trepy

Ammoniti: 17’pt Colley (F), 20’pt Malfitano (C), 27’st Liteta.

Assemini – Inizia con una sconfitta il 2026 del Frosinone. I giallazzurri cadono in casa del Cagliari per 3 reti a 0.

Partenza aggressiva dei padroni di casa che dopo 6’ hanno la grande occasione con Malfitano che tira da posizione ravvicinata ma il pallone termina fuori. Toci al 7’ prova al volo, i giri sembrano quelli giusti ma la difesa del Cagliari devia in angolo. Ancora Toci, stavolta di testa serve Colley, para facilmente Kehayov. Al 19’ passano i rossoblu. Cross preciso di Nunn e Tronci non deve far altro che poggiare il pallone in rete. Il Cagliari continua a spingere e al 26’ potrebbe raddoppiare. Serpentina di Trepy che entra in area e calcia, provvidenziale la deviazione di Obleac. Poco prima della mezz’ora ecco il 2-0. Cross del solito Trepy, Pelosi devia ma non quel che basta per evitare che Mendy metta a segno il raddoppio. Il Frosinone si scuote e nel finale di tempo ha due grandi occasioni per riaprire la partita. La prima con il tiro di Molignano che termina a lato di poco, l’altra con Mboumbou che di testa non riesce ad indirizzare verso la porta.

Nella ripresa i giallazzurri provano a riprendere in mano il match ma al 51’ è Trepy a chiudere i conti con un tiro potente e preciso dal limite che batte Rodolfo. La squadra di mister Marini si riversa in avanti. Al 54’ spizzata di Obleac, Ndoye aggancia e calcia da posizione defilata, para sulla linea Kehayov. Al 55’ viene steso in area Colley e per l’arbitro non ci sono dubbi sulla concessione del rigore. Dagli undici metri però Ndow si fa ipnotizzare dal portiere. Al 72’ grande calcio di punizione del neo entrato Suslev, decisivo l’intervento in angolo di Rodolfo. Il punto del 3-1 capita sui piedi di Colley, ma il tiro del numero 42 termina a lato di poco. Altra grande opportunità per l’attaccante giallazzurro, stavolta ottimamente servito da Befani, il tiro è murato dalla retroguardia rossoblu. Nel finale ci prova anche Lohmatov ma è sempre decisiva la difesa di casa a salvare sulla linea. Prossimo impegno per i giallazzurri lunedì 12 gennaio alla ‘Città dello Sport’ contro il Verona, prima però la squadra di mister Marini scenderà in campo per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia in casa della Juventus (mercoledì 7 gennaio).