PRIMAVERA 1, CESENA – FROSINONE 2-1

Cesena – Frosinone 2-1

Cesena – Fontana, Domeniconi, Zamagni (Dall’82’ Amadori), Galvagno, Papa Wade (dal 82′ Berti), Bertaccini, Marini (Dal 45′ Rossetti), Mattioli, Casadei (dal 10′ Kebbeh), Ribello, Abbondanza (dal 61′ Ridolfi). A disposizione: Gianfanti, Baietta, Zaghini, Lantignotti, Biguzzi. Allenatore: Campedelli.

Frosinone – Rodolfo, Lohmatov (Dall’83’ Buonpane), Obleac, Pelosi, Ndoye, Raychev, Toci (Dal 71′ Molignano), Ndow (Dall’83’ Mboumbou), Barcella, Cichero, Colley. A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, Fiorito, Pantano, Zorzetto, Diallo, Majdenic. Allenatore: Cinelli.

Arbitro : Michele Maccorin della sezione Pordenone

Assistenti : Giuseppe Bosco e Alessio Miccoli della sezione di Lanciano

Marcatori: 60′ Cichero (R), 61′ Galvagno, 76′ Galvagno (R)

Ammoniti: 37′ Abbondanza, 42′ Ndoye, 71′ Ndow

Cesena – Nella prima giornata di ritorno del campionato di Primavera 1, il Frosinone è ospite allo Stadio “C.S. Romagna Centro” del Cesena. I giallazzurri hanno un avvio vivace con Raychev che già nei primi minuti accende la fascia con una potente accelerazione e prova a servire Barcella in area, ma Abbondanza legge bene l’azione e anticipa. Il Cesena risponde poco dopo con Galvagno, che tenta una spettacolare acrobazia trovando però un Rodolfo straordinario nel riflesso che vale il corner. La gara vive di fiammate: Colley si accende nell’uno contro uno e conclude sul primo palo senza fortuna. I romagnoli tornano a spingere approfittando di una leggerezza di Ndoye: Papa Wade va alla conclusione ma Rodolfo è ancora decisivo. Il Frosinone prova a reagire con Toci, che avanza palla al piede e calcia forte ma centralmente, senza creare problemi a Fontana. Su palla inattiva Barcella disegna un buon pallone per Ndow, che svetta ma non riesce a dare forza né precisione al colpo di testa. Con il passare dei minuti il Frosinone prende le misure, si compatta e limita un Cesena troppo altalenante nella manovra. Da corner i ciociari costruiscono una buona occasione con Ndow, che però spara alto col sinistro. In chiusura Marini pesca Papa Wade in area, ma Rodolfo domina ancora nel gioco aereo e allontana con i pugni.

Nella ripresa, parte forte il Cesena ma il Frosinone c’è e si fa vedere prima con Cichero che segna in un’azione di contropiede ma la rete viene annullata per fuorigioco. Passa un minuto e Barcella sfiora la rete del vantaggio con un destro potente calciato dal limite che però sfiora soltanto l’incrocio dei pali e termina sul fondo. La partita si accende improvvisamente al 58′ con un grave errore di Kebbeh: il suo retropassaggio corto spalanca la strada a Colley, che si avventa sul pallone e viene travolto da Fontana in uscita, episodio che porta al rigore per il Frosinone. Dal dischetto Cichero resta freddissimo, opta per il tocco sotto e firma il gol del sorpasso. Il Cesena però risponde immediatamente e trova il pareggio al 62′: sul calcio piazzato di Zamagni, Galvagno colpisce di testa, Rodolfo respinge ma non può nulla sulla ribattuta ravvicinata dello stesso attaccante. Due minuti più tardi il Frosinone ha l’occasione per riportarsi avanti con una giocata sensazionale di Barcella, che salta mezza difesa e serve Cichero a centro area, ma questa volta Fontana si riscatta e salva il risultato con un intervento decisivo in corner. Al 75′ il Cesena rimette la testa avanti grazie a Papa Wade, bravo ad attaccare il rimbalzo e a indurre all’errore Obleac, che lo travolge ingenuamente in area regalando il rigore. Dal dischetto Galvagno è implacabile: Rodolfo intuisce la traiettoria ma non riesce a intervenire, l’attaccante emiliano porta il risultato sul 2-1. Il Frosinone prova a rispondere ma il Cesena fa buona guardia su ogni occasione. Il risultato non cambia più, con il Frosinone che cade in casa del Cesena per 2-1.