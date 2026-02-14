PRIMAVERA 1, CREMONESE – FROSINONE 2-1

Cremonese – Frosinone 2-1

Cremonese – Cassin, Patitucci (Dal 63′ Herzuah), Ragnoli (dal 79′ Lamorte), Faye (Dal 79′ Kaba), Marino, Frey, Biolchi, Marsi, Gashi (dal 63′ Lickunas), Prendi, Bassi. A disposizione: Novati, Pancini, Lubrano, Murante, Stefani, Paganotti, Jenzeri. Allenatore: Pavesi

Frosinone – Rodolfo, Obleac (dall 84′ Diallo), Pelosi, Ndoye, Buonpane (dal 63′ Luchetti), Schietroma (dall’85’ Jobe), Majdenic, Toci (dal 73′ Molignano), Befani, Colley, Gori (Dall’84’ Cichero). A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, Luchetti, Fiorito, Zorzetto, Mboumbou. Allenatore: Cinelli

Marcatori: 55′ Gori, 86′ Kaba, 92′ Lickunas

Ammoniti: 2’ Obleac, 56′ Gashi, 64′ Ndoye

Arbitro: Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea

Assistenti: Matteo Taverna e Manuel Cavalli della sezione di Bergamo

Cremona – La Cremonese parte con grande intensità e dopo appena un minuto costringe Rodolfo a un intervento decisivo su una conclusione al volo dalla destra. Il Frosinone fatica a uscire dalla pressione iniziale degli avversari, ma resta in partita e prova a reagire con Befani, ma la conclusione non fa male alla retroguardia avversaria. La Cremonese si rende pericolosa in contropiede con un tre contro tre, ma Ndoye salva tutto con un intervento provvidenziale. Poco dopo Colley spreca una buona occasione calciando fuori dal centro dell’area, anche se c’è una leggera deviazione. Befani si mette in mostra saltando l’uomo e conquistando un altro calcio d’angolo; sugli sviluppi Schietroma prova la conclusione, ancora deviata in corner. Majdenic sfiora il gol con un tiro da fuori, salvato sulla linea da un difensore di testa. Nel finale di primo tempo Befani crea ancora pericoli sulla fascia ma il suo destro è troppo centrale. Nel finale di primo tempo la Cremonese va vicinissima al vantaggio con una clamorosa doppia occasione: prima Faye calcia a colpo sicuro ma centra un compagno, poi la palla carambola sul palo. Le ultime azioni non cambiano il risultato, si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con lo stesso copione del primo tempo: ritmo alto e tanta voglia di incidere, ma poca concretezza sotto porta. Al cinquantaduesimo Schietroma sfonda e serve Gori in area, il suo tiro viene murato e la palla arriva a Majdenic che prova il piazzato sfiorando il palo alla destra di Cassin. Tre minuti dopo arriva il vantaggio dei Ciociari: da corner nasce una mischia, Gori tenta la mezza rovesciata, Cassin respinge ma l’attaccante è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a firmare lo 0-1. Al sessantacinquesimo i giallazzurri sfiorano il raddoppio con una clamorosa doppia occasione: Colley colpisce il palo in profondità, sulla ribattuta Befani disegna un destro a giro che si stampa sulla traversa. La partita resta apertissima: Schietroma prova ancora il tiro a giro senza trovare la porta, mentre Rodolfo si rende protagonista di un errore in impostazione che per poco non costa caro, salvo poi rimediare. All’ottantasettesimo Herzuah crossa dalla sinistra e Kaba, dimenticato sul secondo palo, insacca l’1-1. Sembra finita, ma nei quattro minuti di recupero arriva la beffa: al novantatreesimo Lickunas trova il 2-1 e completa la rimonta della Cremonese, lasciando i Ciociari a mani vuote dopo essere stati a lungo in vantaggio.