PRIMAVERA 1, FROSINONE – ATALANTA 3-3

Frosinone – Minicangeli, Luchetti, Obleac, Cesari, Lohmatov (dal 42’st Buonpane), Befani (dal 42’st Pantano), Toci (dal 36’st Molignano), Ndow, Raychev (dal 29’st Majdenic), Cichero (dal 42’st Vaccà), Colley. A Disposizione: Rodolfo, De Filippis, Fiorito, Zorzetto, Reali, Mboumbou. Allenatore: Marini

Atalanta – Anelli, Gobbo, Ramaj, Mencaraglia (dal 13’st Mungari), Artesani (dal 38’st Galafassi), Baldo (dal 21’st Bono), Parmiggiani, Baldo, Del Valdivia, Arrigoni (dal 13’st Steffanoni), Leandri, Mouisse (dal 13’st Cakolli). A Disposizione: Sonzogni, Maffessoli, Rinaldi, Michieletto, Liprandi, Percassi. Allenatore: Bosi

Arbitro: Dario Acquafredda della sezione di Molfetta

Assistenti: Giovanni Ciannarella della sezione di Napoli e Steven La Regina della sezione di Battipaglia

Marcatori: 2’pt Befani, 11’pt Artesani, 6’st Raychev, 8’st Colley, 28’st Cakolli, 29’st Gobbo

Ammoniti: 21’st Cichero, 41’st Leandri

Ferentino – La quarta giornata di Primavera 1 vede il Frosinone affrontare, alla Città dello Sport, l’Atalanta di mister Bosi. La partita inizia subito in discesa per i padroni di casa, che dopo appena un minuto passano in vantaggio con Befani: azione personale, dribbling sul fondo, destro verso l’angolino. Il portiere devia, ma non basta a evitare l’1-0. L’Atalanta reagisce e dopo dieci minuti trova il pareggio con Artesani: il numero dieci bergamasco entra in area con un ottimo uno-due e di sinistro batte Minicangeli. Al ventunesimo il Frosinone sfiora il nuovo vantaggio con una grande occasione divorata da Colley: lanciato da Cichero, si trova a tu per tu con Anelli che lo ipnotizza e blocca la sfera. I ciociari continuano a spingere e sfiorano il raddoppio prima con Raychev e poi con Cichero, ma il punteggio resta fermo sull’1-1. La squadra di mister Marini ci prova a più riprese ma il parziale della prima frazione di gioco resta fermo sul punteggio di parità.

Nella ripresa il Frosinone riparte con lo stesso ritmo, mantenendo il pressing alto. Al sesto arriva il gol del raddoppio: Raychev, servito da Colley, non sbaglia e batte Anelli per il 2-1. Passano appena due minuti e i ciociari calano il tris: stavolta è Raychev a ricambiare il favore, offrendo a Colley un assist perfetto che l’attaccante trasforma con un destro secco. Al ventottesimo l’Atalanta accorcia con Cakolli, che trovato in area da un compagno ha gioco facile e di destro sigla il 3-2. Un minuto più tardi arriva la doccia gelata: traversone dalla sinistra che attraversa tutta l’area, Gobbo è il più lesto e con un tap-in ristabilisce la parità. Il Frosinone prova a tornare avanti con Colley, ma spreca un’altra grande occasione davanti ad Anelli. La gara si chiude così sul 3-3 tra Frosinone e Atalanta.