PRIMAVERA 1, FROSINONE – BOLOGNA 0-1

Frosinone – Lolic, Luchetti, Obleac, Pelosi, Ndoye, Schietroma, Toci (Dal 4’st Molignano), Majdenić (dal 1’st Mboumbou), Befani (dal 41’st Vaccà), Ceesay, Colley (dal 33’st Cichero). A Disposizione: Di Giosia, Colafrancesco, Fiorito, Lohmatov, Buonpane, Zorzetto, Reali, Cichero. Allenatore: Marini

Bologna – Happonen, Ferrari (dal 12’st Castillo), Lai (dal 36’st Labdzki), Papazov, Nordvall, Nesi, Armanini (Dal 12’st Jaku), Toroc (Dal 36’st Puukko), Markovic, Tomasevic, Bousnina (dal 30’st Tonin). A Disposizione: Franceschelli, Briguglio, Castaldo, Mazzetti, Dimitrisin, Zonta. Allenatore: Morrone

Arbitro: Fabrizo Pacella della sezione di Roma 2

Assistenti: Domenico Lombardi della sezione di Chieti e Valerio Brizzi della sezione di Aprilia

Marcatori: 28’pt Ferrari (R)

Ammoniti: 20’pt Toci, 27’pt Majdenic, 14’st Colley, 24’st Castillo

Nona giornata del campionato Primavera 1 allo stadio “Città dello Sport” di Ferentino, dove il Frosinone ospita il Bologna in una sfida intensa e ricca di emozioni sin dai primi minuti. Parte bene il Frosinone, che dopo appena due minuti colpisce una traversa con Schietroma: il centrocampista lascia partire un sinistro dalla distanza, ma è sfortunato a trovare il legno. Al diciottesimo arriva un’altra grande occasione, questa volta sui piedi di Obleac. Il difensore dialoga con Colley e, una volta entrato in area, calcia di destro: la sfera viene però deviata in angolo. Dal conseguente corner, dopo una serie di deviazioni, il pallone arriva ancora a Schietroma che, nuovamente da fuori area, prova la conclusione, ma Happonen devia in angolo. Al ventisettesimo arriva il primo colpo di scena: Majdenic si fa scippare il pallone al limite dell’area, l’attaccante rossoblu entra e viene atterrato dallo stesso Majdenic. L’arbitro Pacella non ha dubbi e fischia la massima punizione. Dal dischetto si presenta Ferrari, che spiazza Lolic e porta in vantaggio il Bologna. Il Frosinone ci prova a riprendere il Bologna, ma la prima frazione si ferma sullo 0-1 per gli ospiti.

La ripresa si apre con un altro legno per i padroni di casa: questa volta è Colley che, con il destro, fa vibrare il montante sinistro della porta emiliana. Il Bologna si rende pericoloso al ventiseiesimo con un tiro di Jaku dal limite, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

Il Frosinone prova a scardinare la difesa della squadra di mister Morrone, ma i rossoblù sono ben schierati e respingono ogni tentativo dei giallazzurri. Nel finale non accade più nulla: il Bologna difende il vantaggio e si impone 0-1 sul Frosinone alla “Città dello Sport” di Ferentino.