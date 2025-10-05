PRIMAVERA 1, FROSINONE – CESENA 1-4

Frosinone – Minicangeli, Luchetti, Obleac, Pelosi, Ndoye (dal 67′ Mboumbou), Schietroma (dal 79′ Fiorito), Toci, Majdenić, Befani (dal 79′ Lohmatov), Colley, Cichero. A Disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Molignano, Jobe, Buonpane, Vaccà, De Filippis, Zorzetto, Reali. Allenatore: Marini

Cesena – Fontana, Domeniconi, Tosku, Wade (dal 83′ Ribello), Bertaccini, Rossetti, Mattioli (dal 87′ Carbone), Casadei, Kebbeh, Berti, Abbondanza (dal 45′ Biguzzi). A Disposizione: Gianfranti, Dorigo, Brigidi, Carbone, Galvagno, Ridolfi, Sanaj, Gabriele, Lantignotti, Biguzzi, Ribello. Allenatore: Campedelli

Arbitro: Maria Marotta della sezione di Sapri

Assistenti: Luca Chianese della sezione di Napoli e Alessandro Marchese della sezione di Napoli

Marcatori: 12′ Wade, 40′ Tosku, 68′ Befani, 74′ Wade, 90′ Galvagno

Ammoniti: 35′ Abbondanza

Ferentino – Nella settima giornata di Primavera 1, alla Città dello Sport di Ferentino, il Frosinone ospita il Cesena. La partita inizia in salita per i ciociari: al 12’ Wade sfonda sulla fascia e mette un cross respinto dalla difesa, ma è ancora lui il più lesto a raccogliere la sfera vagante al centro dell’area e battere Minicangeli per lo 0-1. I giallazzurri di mister Marini provano a reagire, ma il Cesena tiene bene il campo e non concede grandi occasioni. A cinque minuti dall’intervallo arriva il raddoppio: Tosku, in percussione solitaria, entra in area e con il mancino sigla lo 0-2. La prima frazione si chiude senza ulteriori sussulti.

Nella ripresa il Frosinone rientra in campo con maggiore determinazione, alla ricerca del gol che riapra la partita. Dopo pochi minuti ci prova Colley con un destro a giro, ma Fontana blocca sicuro. Al 55’ il Cesena torna a farsi pericoloso con Tosku, che sfiora l’incrocio con un tiro dalla distanza. Al 68’ i padroni di casa accorciano le distanze grazie a una splendida girata di Befani su calcio d’angolo: è 1-2. I ciociari ci credono, ma appena cinque minuti più tardi arriva la doccia fredda: Wade approfitta di un errore difensivo e realizza una gran rete che vale l’1-3. Nel finale, al 90’, Galvagno semina la difesa giallazzurra con un’azione personale e chiude i conti con un preciso sinistro sul secondo palo per l’1-4 definitivo.