 PRIMAVERA 1, FROSINONE – CREMONESE 1-0

Frosinone – Minicangeli, Luchetti (dal 40′ Buonpane), Pelosi, Obleac, Lohmatov, Toci, Majdenic, Colley, Schietroma (dal 47’st Vaccà), Befani (dal 37’st Molignano), Cichero. A Disposizione: Rodolfo, Fiorito, Pantano, Carfagna, Zorzetto, Reali, Castellani, Bonanno. Allenatore: Marini

Cremonese – Cassin, Patitucci (dal 25’st Gauthier) Ragnoli (dal 25’st Murante), Faye, Marino, Bozza, Pavesi (dal 1’st Paganotti), Zilio, Gasci, Bassi, Sivieri. A Disposizione: Malovec, Scocco, Tavares, Biolchi, Jeon, Marsi, Parente, Jenzeri. Allenatore: Pavesi

Arbitro: Giuseppe Manzo della sezione di Torre Annunziata.

Assistenti: Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2 e Sebastian Petrov della sezione di Roma 1

Marcatori: 45’pt Luchetti

Ferentino – Per la prima giornata del campionato di Primavera 1 il Frosinone affronta, tra le mura amiche della Città dello Sport, la Cremonese. I primi dieci minuti passano con le due squadre che si studiano a vicenda, senza veri affondi, ma con una costante presenza del Frosinone nell’area avversaria. Nonostante tutto, la Cremonese è pericolosa nelle ripartenze e al 19′ sfiora il gol del vantaggio con Ragnoli che, servito da Faye, controlla la sfera nell’area piccola e calcia verso lo specchio della porta, trovando il palo a negargli la rete. La Cremonese continua a spaventare i ciociari e al 26′ sfiora di nuovo il vantaggio con Bozza che, dal limite dell’area di rigore, fa partire un sinistro che sfiora il secondo palo coperto da Minicangeli. Il Frosinone, spaventato, reagisce un minuto più tardi con Luchetti che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfrutta l’uscita a vuoto di Cassin e colpisce di testa, ma non riesce a indirizzare bene il pallone verso lo specchio della porta. Il Frosinone spinge sull’acceleratore e crea due nitide palle gol: prima con Befani, che ruba il pallone al difensore e si invola verso la porta ma perde l’equilibrio e il tiro non è efficace; subito dopo con Colley, che dall’out di sinistra crossa in area di rigore trovando Cichero, il quale di testa però non riesce a indirizzare bene il pallone verso lo specchio della porta. A pochi minuti dalla fine, ancora il Frosinone sfiora il vantaggio con un gran destro a giro di Colley che sfiora di poco la traversa coperta da Cassin. A pochi minuti dal triplice fischio arriva il vantaggio del Frosinone con Luchetti che svetta in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo e colpisce la sfera mandandola alle spalle di Cassin per il vantaggio ciociaro. Nei minuti di recupero anche Minicangeli si esalta parando un ottimo tiro di Sivieri e negando il gol del pareggio.

Nella ripresa è la Cremonese a fare il gioco per trovare la rete del pareggio, con il Frosinone che lotta su ogni pallone difendendo il risultato di vantaggio. Il grande caldo condiziona il gioco e la velocità della manovra per entrambe le squadre. Il Frosinone va vicino al raddoppio con Cichero che, con il destro dal limite, trova una splendida parata di Cassin che manda in angolo la conclusione. La Cremonese continua a crederci e ci prova ancora con Gauthier, ma Minicangeli è eccezionale a deviare il pallone in calcio d’angolo. I ragazzi di mister Marini si chiudono in area di rigore e riescono a difendere il risultato, portando a casa la prima vittoria in campionato al termine di una partita molto complicata.