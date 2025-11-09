PRIMAVERA 1, FROSINONE -FIORENTINA 1-2

Frosinone – Fiorentina 1-2

Frosinone – Lolic, Lohmatov (dal 25’st Bonanno), Obleac, Pelosi, Ndoye, Molignano, Majdenić (dal 1’st Mboumbou), Toci (dal 40’st Cichero, Schietroma, Colley, Befani. A Disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Cichero, Fiorito, Pantano, Zorzetto, Buonpane, Cesari, Bonanno. Allenatore: Marini

Fiorentina – Leonardelli, Sadotti, Bertolini (dal 17’st Mazzeo), Deli (dal 17’st Keita), Braschi, Puzzoli (dal 35′ Angiolini), Kone, Trapani, Batignani (dal 17’st Turnone), Balbo, Conti. A Disposizione: Dolfi, Fei, Bonanno, Maiorana, Evangelista, Sturli, Atzeni. Allenatore: Galloppa



Arbitro: Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola

Assistenti: Michele Fracchiolla e Michele Colavito della sezione di Bari

Marcatori: 17’pt Trapani, 40’pt Braschi, 31’st Mboumbou

Ammoniti: 21’pt Befani, 25’pt Conti 29’st Turnone, 34’st Braschi

Parte forte la squadra ospite, che dopo pochi minuti sfiora il vantaggio con un’azione personale di Koné: il giocatore viola arriva a tu per tu con Lolic, ma una splendida scivolata di Ndoye salva il risultato. Al diciassettesimo arriva il gol dei viola con il capitano Trapani, che, al termine di una bella azione corale, batte Lolic e porta i suoi sull’0-1. Alla mezz’ora arriva la più grande occasione per il Frosinone: Befani, palla al piede, entra in area di rigore e serve a rimorchio Schietroma, che calcia verso la porta, ma il pallone si alza troppo e termina sopra la traversa. Un minuto più tardi ci riprovano i giallazzurri con Majdenic dalla distanza, ma il portiere viola si supera e devia in angolo. A cinque minuti dalla fine della prima frazione arriva però il raddoppio: Braschi, trovato libero in area, si gira rapidamente, elude le marcature giallazzurre e da solo riesce a siglare la seconda rete della partita.

Nella ripresa il Frosinone rientra in campo con un ottimo piglio e prova a riaprire la gara. Dopo pochi minuti ci prova Molignano, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. I ragazzi di mister Marini continuano a spingere e Colley, di testa, si divora il gol che avrebbe potuto accorciare le distanze. Due minuti più tardi è il turno di Schietroma, che con un bolide dalla distanza impensierisce Leonardelli, costretto a deviare in angolo. Ancora Frosinone pericoloso con Mboumbou, che sfonda sulla fascia e mette in mezzo per Befani: provvidenziale l’intervento di Leonardelli, che evita la rete. Al trentesimo minuto arriva finalmente il gol del Frosinone: Mboumbou, in area di rigore, salta il difensore e con un destro preciso accorcia le distanze. Al trentanovesimo Befani sfiora il pareggio con una grande conclusione, ma il suo tiro viene deviato in angolo dal portiere. Finisce cosi con il risultato finale di 1-2.