PRIMAVERA 1, FROSINONE – HELLAS VERONA 3-3

Frosinone – Hellas Verona 3-3

Frosinone – Rodolfo, Ndoye, Luchetti (dal 1’st Schietroma), Pelosi, Obleac, Grosso Barcella, Ndow (dal 25’st Cichero), Befani, Raychev, Colley. A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Fiorito, Lohmatov, Molignano, Zorzetto, Reali, Buonpane, Toci. Allenatore: Marini.

Hellas Verona – Castagnini, Popovic, Szimmonas, Vermesan (Dal 40’st Murati), Pavanati (Dal 39’st Stella), Tagne (dal 16’pt Monticelli), Yildiz, Casagrande (Dal 20’st Martini), Peci (dal 39’st Fabbri). A disposizione: Tommasi, Raccanello, Garofalo, De Rossi, Mussola, Bortolotti. Allenatore: Sammarco.

Arbitro : Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1

Assistenti : Paolo Cozzuto e Giuseppe Scarpati della sezione di Formia

Marcatori: 18’pt Vermesan (R) 29’pt Vermesan (R), 23’st Peci, 28’st Cichero, 45’st Colley, 49’st Cichero

Ammoniti: 7’st Befani, 33’st Peci, 35’st Raychev

Espulsi: 46’st Monticelli

Ferentino – L’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Primavera 1 vede il Frosinone impegnato nell’incontro casalingo, alla Città dello Sport di Ferentino, contro l’Hellas Verona. La partita è molto equilibrata, con le due squadre che si fronteggiano soprattutto nella zona centrale del campo. L’equilibrio si spezza al quarto d’ora: Peci punta Ndow in area di rigore, il centrocampista giallazzurro interviene in maniera scomposta e l’arbitro Silvestri concede il calcio di rigore. Dal dischetto Vermesan è glaciale, spiazza Rodolfo e porta in vantaggio il Verona. Dieci minuti più tardi l’arbitro Silvestri concede un altro penalty agli ospiti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Szimmonas addomestica un pallone difficile e calcia verso lo specchio, ma la conclusione viene deviata in mischia da un braccio della difesa ciociara. Dal dischetto si ripresenta Vermesan, che sceglie lo stesso angolo e batte nuovamente Rodolfo per lo 0-2. Il Frosinone prova a reagire con un calcio piazzato battuto da Grosso, sul quale Colley colpisce di testa senza però inquadrare la porta. I giallazzurri insistono con Raychev, che con un’azione personale entra in area e prova il destro, ma Castagnini blocca la conclusione.

La ripresa si apre con un Frosinone arrembante che, dopo pochi secondi, sfiora il gol: Befani devia di tacco un cross di Grosso, ma il pallone colpisce prima il palo e poi termina sul fondo. I ragazzi di mister Marini continuano a spingere a testa bassa e ci riprovano con una conclusione di Colley dal limite dell’area, che termina fuori. La pressione dei ciociari è costante, ma manca il varco giusto per colpire la retroguardia scaligera. Nel momento migliore del Frosinone arriva però la terza rete del Verona: al termine di una bella azione corale, Vermesan entra in area e serve di prima un rasoterra a Peci, che deve solo appoggiare con il destro per lo 0-3. Dopo tanti sforzi arriva finalmente il gol del Frosinone con Cichero: il giocatore sudamericano si trova sulla traiettoria di tiro di Schietroma, raccoglie la sfera e con il destro trafigge Castagnini. Al trentacinquesimo il Verona ha l’occasione per chiudere definitivamente il match con il terzo rigore di giornata, dopo che Rodolfo in uscita atterra Pavanati. Dal dischetto si presenta ancora Vermesan, ma questa volta Rodolfo non si fa ingannare e para la conclusione. In avvio di recupero il Frosinone accorcia ulteriormente le distanze con Colley, che trova la rete del 2-3 con un destro al volo dal limite, sorprendendo Castagnini in uscita. Sembra non esserci più tempo, ma al quarantanovesimo è ancora Cichero a trovare, con un destro dal limite, il gol che vale il pareggio. La partita termina sul risultato di 3-3. Un punteggio giusto, che premia gli sforzi della squadra di mister Marini.