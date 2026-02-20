PRIMAVERA 1, FROSINONE – INTER 5-4

Frosinone – Inter 5-4

Frosinone – Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Ndoye, Buonpane, Molignano (dal 17′ Schietroma), Majdenic (dal 21’st Zorzetto), Toci, Befani, Gori (Dal 27’st Diallo), Colley. A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, De Filippis, Cichero, Fiorito, Ceesay, Jobe, Mboumbou. Allenatore: Cinelli

Inter – Ferronato, Della Mora, Pinotti, El Mahboubi, La Torre (Dal 43’st Virtuani), Nenna (dal 1’st Ballo), Mancuso, Vukoje, (Dal 14’st Mosconi) Williamson, Carrara (Dal 1’st Cerpelletti), Jakirovic (dal 14’st Peletti). A disposizione: Taho, Morello, Conti, Bovio, Konteh, Grisoni Fasana. Allenatore: Carbone

Marcatori: 2’pt Gori, 8’pt Gori, 30’pt Della Mora, 36’pt Colley, 41’pt Pinotti, 3’st Luchetti, 10’st Gori (R), 11’st Williamson, 13’st Pinotti

Ammoniti: 25’pt Molignano, 19’st Toci, 23’st El Mahboubi, 23’st Ndoye, 42’st Rodolfo

Espulsi: 25’st Ndoye

Arbitro: Ciro Aldi della sezione di Lanciano

Assistenti: Giuseppe Bosco della sezione di Lanciano e Domenico Lombardi della sezione di Chieti

Primo tempo ricco di emozioni per la Primavera giallazzurra, che chiude i primi 45 minuti avanti 3-2 contro l’Inter al termine di una frazione giocata con intensità, qualità e grande personalità. La gara si sblocca dopo appena un minuto: cross teso in area, Toci è bravissimo a spizzare di tacco sul primo palo e sul secondo arriva Gori che insacca l’1-0 facendo esplodere l’entusiasmo giallazzurro. Il Frosinone continua a spingere e al 3’ costruisce un’altra grande occasione con lo scambio rapido tra Colley e Molignano: la conclusione dell’attaccante trova la pronta risposta del portiere nerazzurro che devia sul palo prima che il pallone termini in angolo. La pressione dei ragazzi di casa viene premiata all’8’, quando un lancio lungo pesca ancora Gori a campo aperto: l’attaccante salta il portiere con freddezza e deposita in rete il pallone del 2-0. È un avvio travolgente dei giallazzurri, che all’11’ sfiorano anche il tris con Befani, il cui tiro a giro dal limite viene deviato in angolo dall’estremo difensore ospite. Con il passare dei minuti l’Inter prova a riorganizzarsi e al 30’ accorcia le distanze con Della Mora, abile a sfruttare un rimpallo in area e a battere con forza il portiere giallazzurro per il 2-1. Il Frosinone però reagisce con maturità e al 36’ trova il terzo gol: cross preciso di Befani che attraversa tutta l’area, Colley inventa una giocata di tacco che sorprende la difesa nerazzurra e vale il 3-1. Nel finale di tempo l’Inter riesce nuovamente a rientrare in partita al 41’, quando un cross dalla destra trova Pinotti pronto a battere Rodolfo da pochi passi per il 3-2. Termina cosi la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre subito con il quarto gol del Frosinone: al 3’ cross da calcio d’angolo, indecisione del portiere nerazzurro e pallone che resta in area dove Luchetti è il più rapido di tutti a insaccare il 4-2. I ragazzi giallazzurri continuano a spingere e all’8’ conquistano un calcio di rigore per un fallo su Colley: dal dischetto si presenta Gori che realizza con freddezza firmando la sua tripletta personale e portando il risultato sul 5-2. L’Inter però non si arrende e all’11’ accorcia le distanze con Williamson, bravo a inserirsi in contropiede e a superare Rodolfo. Due minuti più tardi arriva anche il 5-4: altro contropiede nerazzurro, tiro di Pinotti ribattuto e lo stesso attaccante è il più lesto a ribadire in rete. La gara si riapre completamente e negli ultimi minuti è forcing ospite, con la difesa del Frosinone chiamata a stringere i denti. Nonostante l’inferiorità numerica nel finale, con i giallazzurri costretti a chiudere in nove uomini, la squadra regge con compattezza e spirito di sacrificio. Al 43’ è decisivo Rodolfo, autore di un autentico miracolo su Pinotti che salva il risultato. Dopo un recupero vissuto con il fiato sospeso, il Frosinone può esultare: finisce 5-4, una vittoria di carattere e determinazione che premia il cuore dei ragazzi giallazzurri.