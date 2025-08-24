 PRIMAVERA 1, FROSINONE – JUVENTUS 3-1

Frosinone – Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Lohmatov (dal 41’st Buonpane), Majdenic, Toci (dal 32’st Vaccà), Schietroma (dal 25’st Molignano), Befani (dal 41’st Bonanno), Colley, Cichero (dal 32’st Cesari). A Disposizione: Di Giosia, Fiorito, Pantano, Carfagna, Zorzetto, Castellani. Allenatore: Marini

Juventus – Huli, Leo Bamballi, Rizzo (dal 31’st De Brul), Benia (dal 25’st Bassino), Boufandar, Milia (dal 31’st Vallana), Biggi (Dal 14’st Comellas), Finocchiaro, Leone, Bellino (dal 14’st Durmisi), Elimoghale. A Disposizione: Nava, Keutgen, Djahl, Mazzur, De Brul, Repuciuc, Sosna. Allenatore: Padoin

Arbitro: Ciro Aldi della sezione di Lanciano.

Assistenti: Silvia Scipione della sezione di Firenze e Massimiliano Cirillo della sezione di Roma 1

Marcatori: 19’pt Cichero (R) 30’pt Befani, 2’st Finocchiaro (R) , 37’st Colley

Ammoniti: dal 33’st Leone

Ferentino – Per la seconda giornata di Primavera 1, il Frosinone affronta alla Città dello Sport di Ferentino la Juventus di mister Padoin. La prima occasione arriva dopo appena dieci minuti di gioco, con gli ospiti che si rendono pericolosi grazie a Boufandar: il suo destro dal limite viene però deviato in angolo da Rodolfo, attento nella circostanza. Il Frosinone gestisce bene e, al diciannovesimo, conquista un calcio di rigore: Colley viene steso da Huli in area. Sul dischetto si presenta Cichero, che spiazza il portiere bianconero e porta in vantaggio i ciociari. Alla mezz’ora arriva anche il raddoppio dei giallazzurri con Befani, che raccoglie un pallone in area avversaria, salta un difensore e trafigge con un destro secco il portiere juventino per il 2-0. La Juventus sfiora il gol a pochi minuti dall’intervallo con un buon calcio di punizione di Elimoghale, ma Rodolfo devia ancora. Prima della ripresa i bianconeri crescono, ma il portiere giallazzurro si esalta con un doppio intervento che nega il gol agli ospiti. La prima frazione di gioco si chiude dunque sul 2-0.

La ripresa si apre a favore degli ospiti, che dopo appena due minuti ottengono un calcio di rigore per un intervento maldestro della difesa giallazzurra. Dal dischetto si presenta Finocchiaro, che batte Rodolfo e riapre la partita. La gara prosegue su ritmi bassi, con la Juventus che prova in tutti i modi a trovare il gol del pareggio, ma la retroguardia del Frosinone è attenta e compatta. Al trentaseiesimo i ciociari trovano il 3-1: Colley svetta di testa su uno splendido corner di Majdenic e batte Huli per la terza volta. Nel finale la Juventus ci prova ancora, ma il Frosinone resta lucido e non concede nulla agli avversari. Il match si chiude così sul 3-1: una vittoria di prestigio per i giallazzurri.