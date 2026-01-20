PRIMAVERA 1, FROSINONE – MILAN 0-2

Frosinone – Milan 0-2

Frosinone – Rodolfo, Pelosi, Obleac, Ndoye, Befani, Molignano (dal 16’st Zorzetto), Ndow, Toci (Dal 36’st Mboumbou), Raychev (Dal 28’st Lohmatov), Cichero (Dal 36’st Fiorito), Colley. A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Luchetti, Pantano, Diallo, Buonpane, Majdenic. Allenatore: Cinelli

Milan– Longoni, Tartaglia, Mancioppi (dal 19’st Ossola), Hodzic, Lontani (dal 47’st Borsani), Plazzotta (dal 32’st Angelicchio), Colombo, Nolli, Scotti (Dal 20’st Castiello), Cullotta, Cisse. A disposizione: Bianchi, Pandolfi, Del Forno, Grilli, Viana, Perina, Vechiu. Allenatore: Renna

Arbitro : Dario Madonia della sezione Palermo

Assistenti : Domenico Russo della sezione di Torre Annunziata e Alessandro Marchese della sezione di Napoli

Marcatori: 24’st Lontani, 37’st Castiello

Ammoniti: 10’pt Mancioppi

Espulsi: 42’st Hodzic

Nella ventunesima giornata del campionato di Primavera 1 il Frosinone ospita il Milan tra le mura amiche della Città dello Sport di Ferentino. La gara è molto bloccata, con le due squadre che nei primi minuti si studiano senza scoprirsi. Il Frosinone prova a rompere l’equilibrio con Obleac, che colpisce di testa su calcio d’angolo battuto da Raychev, ma il pallone termina di poco a lato. La partita fatica a decollare e, verso la fine della prima frazione, si fa vedere il Milan con Lontani, che calcia a giro da fuori area, ma Rodolfo è attento e devia in calcio d’angolo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con poche occasioni da entrambe le parti.

Nella ripresa il Frosinone appare più spigliato e prova a rendersi pericoloso in più occasioni. All’ottavo minuto ci prova Cichero con una conclusione al volo da fuori area, ma il pallone sfila sul fondo. L’equilibrio si spezza al ventiquattresimo su un contropiede favorito da un errore in fase di impostazione dei giallazzurri: ne approfitta Lontani, che arriva indisturbato in area e batte Rodolfo per lo 0-1. Il Frosinone tenta una reazione immediata con Colley dalla distanza, ma il tiro è impreciso e termina alto. Nel finale di gara il Milan trova anche il raddoppio con un ottimo uno-due al limite dell’area, finalizzato da Castiello che, con l’aiuto del palo, firma lo 0-2. Il Frosinone prova a scuotersi con una conclusione dalla distanza di Zorzetto che lambisce il palo e termina sul fondo. Non ci sono altre occasioni: il Frosinone cade in casa con il risultato di 0-2.