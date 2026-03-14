PRIMAVERA 1, FROSINONE – NAPOLI 1-1

Frosinone – Napoli 1-1

Frosinone – Minicangeli, Obleac, Pelosi, Ndoye (Dal 60′ De Filippis), Befani (Dal 90′ Buonpane), Barcella, Ndow, Grosso, Toci (dal 60′ Zorzetto), Cichero (Dal 79′ Mboumbou), Colley. A disposizione: Rodolfo, Di Giosia, Luchetti, Fiorito, Molignano, Jobe, Majdenic . Allenatore: Cinelli

Napoli – Spinelli, Cimmaruta (dal 46′ Prisco), Gambardella, De Chiara, Smeraldi, Torre, Camelio (Dal 77′ Borriello), Caucci, Eletto, Gorica (Dall’82’ Pereyra), Olivieri (dal 46′ Baridò). A disposizione: Pugliese, Colella, De Luca, Garofalo, Nardozi, Anic, Zappettini. Allenatore: Rocco

Marcatori: 30′ Cichero (R), 56′ Gorica

Ammoniti: 8′ Torre, 12′ Toci, 27’Smeraldi, 32′ Ndoye, 84′ De Chiara, 90′ Baridò

Arbitro: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

Assistenti: Andrea Cecchi della sezione di Roma 1 e Matteo Gentile della sezione di Isernia

Ferentino – Termina in parità la sfida del campionato Primavera tra Frosinone e Napoli, con le due squadre che si dividono la posta al termine di una gara equilibrata e combattuta. La prima occasione della gara arriva al decimo minuto, quando Grosso batte un calcio d’angolo e il pallone arriva sul secondo palo dove Obleac, lasciato solo, prova la conclusione al volo senza però trovare lo specchio della porta. Il Napoli risponde al ventiduesimo minuto con Torre, che raccoglie un pallone al limite dell’area e calcia con il sinistro costringendo Minicangeli a deviare in calcio d’angolo. Tre minuti più tardi i partenopei si rendono ancora pericolosi in contropiede: Olivieri lancia Gorica che si presenta da solo in area, ma trova l’ottima uscita di Minicangeli che chiude lo specchio e manda il pallone in corner. Il Frosinone passa in vantaggio al trentesimo minuto. Grosso entra in area di rigore e viene atterrato da un difensore del Napoli: l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Cichero che spiazza il portiere e firma l’1-0 con cui si chiude la prima frazione.

Nella ripresa il Napoli parte forte e al quarantasettesimo minuto va vicino al pareggio con Camelio, la cui conclusione si stampa sulla traversa. Il Frosinone prova a rispondere al cinquantatreesimo minuto con Cichero che tenta il tiro potente da fuori area, ma il portiere blocca senza problemi. Il gol del pareggio arriva al cinquantaseiesimo minuto, quando un traversone preciso trova Gorica libero in area: l’attaccante partenopeo colpisce di testa e batte Minicangeli ristabilendo l’equilibrio. Nel finale il Napoli prova a completare la rimonta. Al sessantaquattresimo minuto Camelio sfiora il raddoppio con una conclusione che termina alta sopra la traversa, mentre all’ottantasettesimo minuto Caucci tenta il tiro dalla distanza ma il pallone esce di poco sul fondo. Dopo i quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: al termine della gara Frosinone e Napoli chiudono sull’1-1.