PRIMAVERA 1, FROSINONE – PARMA 2-3

Frosinone – Parma 2-3

Frosinone : Rodolfo, Buonpane, Obleac, Pelosi, Luchetti (10’st Diallo), Ndoye, Molignano (21’st Ceesay), Majdenić, Toci (29’st Mboumbou), Cichero, Colley (29’st Fiorito). A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, Colafrancesco, Befani, Zorzetto, Jobe, Bonanno. Allenatore: Cinelli.

Parma: Astaldi, Mena (20’st Pajsar), Diop (1’st Chimezie), Conde Varali, Opoku (1’st Balduzzi), Salam Konaté, Marchesi (20’st Castaldo), Avramescu, Mengoni, Semedo (43’st D’Intino). A disposizione: Mazzocchi, Sama Coulibaly, Mosans, Ozzano, Diallo, Alinovi. Allenatore: Corrent.

Arbitro: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano.

Assistenti: Luca Chiavaroli della sezione di Pescara e Matteo Di Bernardino della sezione di Teramo.

Marcatori: 19’pt Colley (F), 25’pt Toci (F), 34’st Pajsar (P), 37’st Conde (P), 41’st Konaté (P)

Ammoniti: 40’ pt Konaté (P), 42’ pt Luchetti (F), 12’ st Chimezie (P), 30’ st Diallo (F), 36’ st Fiorito (F); recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Ferentino: Gara bella già dalle prime battute e Frosinone che appena dopo un minuto si fa già vedere dalle parti di Astaldi, che riesce ad anticipare Colley ottimamente lanciato da Majdenic. La squadra di mister Cinelli sembra poter passare da un momento all’altro e così accade al 19’. Fa tutto Colley, recupera palla e calcia di destro a giro dove il portiere ospite non può nulla. Il Frosinone è galvanizzato e dopo 10’ si porta sul 2-0. Toci approfitta del rimpallo nell’area di rigore del Parma e sottomisura batte ancora Astaldi. La squadra di mister Corrent fatica a scuotersi, ma ci prova con Semedo di testa, pallone che si stampa sulla traversa. In finale di tempo il Parma prova ancora a riaprire i giochi stavolta con Avramescu, ma Rodolfo respinge come può.

Corrent nella ripresa corre ai ripari, dentro Chiemizie e Balduzzi al posto di Diop e Opoku. Il Frosinone sembra più guardingo ed il Parma guadagna campo. Balduzzi ci prova dopo appena 30 secondi, bravo ancora una volta Rodolfo. Al quarto d’ora ottimo spunto sulla destra di Buonpane ma il tiro-cross trova le mani di Astaldi. Cichero guida la riscossa giallazzurra dopo le due occasionissime ospiti, ma il tiro da posizione defilata del numero 9 è salvato in angolo dal portiere. Al 34’ il Parma accorcia le distanze. Chimezie entra in area, lascia il pallone a Pajsar che approfittando dell’uscita di Rodolfo insacca perfettamente in rete. Passano 3’ e l’arbitro assegna un tiro dal dischetto per gli ospiti a seguito di un fallo di mano. Conde non sbaglia ed è 2-2. L’inerzia della gara è dalla parte del Parma che al 41’ su calcio di punizione completa rimonta grazie alla precisa traiettoria di Konatè. Frosinone che in classifica resta ancorato a quota 19 punti in vista dell’importante match della prossima settimana contro il Torino.