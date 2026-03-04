PRIMAVERA 1, FROSINONE – ROMA 0-2

Frosinone – Roma 0-2

Frosinone – Minicangeli, Pelosi (Dal 45’st Luchetti), Obleac, Grosso, Schietroma, Ndoye, Befani, Gori (dal 30’st Mboumbou) , Toci (Dal 16’st Molignano), Colley (dal 16’st Cichero), Majdenic (Dal 1’st Buonpane). A disposizione: Rodolfo, Di Giosia, De Filippis, Zorzetto, Jobe, Carpentieri. Allenatore: Cinelli

Roma – De Marzi, Litti, Seck, Di Nunzio (dal 36’st Arduini), Bah, Arena, Almaviva (Dal 12’st Della Rocca), Mirra, Terlizzi, Maccaroni (Dal 36’st Panico), Carlaccini (dal 27′ Nardin). A disposizione: Kilivinger, Tumminelli, Zinni, Morucci, Scacchi, Panico, Paratici, Bonifazi. Allenatore: Guidi

Marcatori: 10’pt Carlaccini, 9’st Seck

Ammoniti: 21’pt Colley, 36’pt Toci 33’st Maccaroni

Arbitro: Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo

Assistenti: Roberto D’Ascanio della sezione di Roma 2 e Luca Granata della sezione di Viterbo

Ferentino – La prima occasione arriva al settimo minuto, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Di Nunzio prova la conclusione verso la porta. Il tiro viene deviato nell’area piccola da Terlizzi, ma il pallone termina sul fondo. Al decimo minuto la Roma trova il vantaggio: cross in area, Terlizzi fa da sponda per Carlaccini che, tutto solo davanti alla porta, appoggia di testa in rete portando avanti gli ospiti. La formazione giallorossa continua a spingere e al diciannovesimo minuto Arena si libera della marcatura al limite dell’area e calcia con il sinistro, ma Minicangeli si fa trovare pronto e blocca la conclusione. Il Frosinone prova a reagire al ventiseiesimo minuto con Toci, che tenta la conclusione dalla distanza senza però impensierire De Marzi, attento nella presa. La Roma torna pericolosa al trentasettesimo minuto con un cross teso di Arena che attraversa tutta l’area di rigore: sul secondo palo arriva Maccaroni che calcia a botta sicura, ma Minicangeli compie un intervento straordinario sulla linea di porta deviando il pallone. Nel finale di tempo ci prova anche il Frosinone: al quarantacinquesimo minuto Colley svetta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il pallone termina largo sul fondo. Si chiude così la prima frazione con la Roma avanti di misura.

Al nono minuto della seconda frazione gli ospiti colpiscono sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Almaviva mette il pallone in area, Arena prolunga di testa sul primo palo e la sfera arriva nell’area piccola dove Seck, lasciato libero, insacca di testa firmando lo 0-2. Dopo il raddoppio la gara vive una fase senza particolari occasioni, con le due squadre impegnate soprattutto a centrocampo e la Roma attenta nel controllare il ritmo del match. Il Frosinone prova comunque a rendersi pericoloso e al trentunesimo minuto tenta la conclusione con Grosso su calcio di punizione dalla distanza, ma il tiro è centrale e viene bloccato senza difficoltà dal portiere giallorosso. I giallazzurri continuano a cercare spazi negli ultimi minuti, ma la difesa della Roma riesce a chiudere bene ogni tentativo. L’ultima occasione arriva al quarantaduesimo minuto, quando Befani prova il colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Dopo il recupero arriva il triplice fischio: la partita termina 0-2 in favore della Roma.