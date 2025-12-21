PRIMAVERA 1, FROSINONE – SASSUOLO 0-0

Frosinone – Sassuolo 0-0

Frosinone: Rodolfo, Luchetti, Pelosi, Obleac, Lohmatov (74′ Buonpane), Molignano, Toci, Ndoye; Schietroma (95′ Ceesay), Befani, Colley (91′ Cichero). A disposizione: Di Giosia, Fiorito, Ndow, Zorzetto, Reali, Mboumbou, Majdenic, Carpentieri. Allenatore: Marini

Sassuolo: Guri, Benvenuti, Vezzosi (53′ Sibilano), Macchioni, Barani (85′ Costabile), Weiss, Amendola (69′ Acatullo), Seminari (C) (69′ Frangella); Negri, Kulla, Chiricallo (85′ Daldum). A disposizione: Nyarko, Campani, Mussini, Gjyla, Barry, Tampieri. Allenatore: Bigica

Arbitro: Carlo Esposito della sezione di Napoli

Assistenti: Nicola Valcaccia della sezione di Castellammare di Stabia, Tommaso Tagliaferro della sezione di Caserta

Ammoniti: 43′ Obleac (F), 45′ Seminari (S), 72′ Chiricallo (S), 78′ Pelosi (F), 94′ Cichero (F)

Ferentino – Partita gradevole fin dalle prime battute alla ‘Città dello Sport’ con il Frosinone più dinamico e aggressivo. La prima occasione capita sui piedi di Befani che riceve da Colley e lascia partire un tiro potente che Guri devia in angolo. Qualche minuto più tardi l’estremo difensore neroverde è ancora decisivo in uscita bassa su Colley. Il Sassuolo risponde con un tiro a giro dal limite di Barani che termina alto di un soffio. Ospiti ancora pericolosi. Chiricallo di testa e Befani che salva sulla linea. In chiusura di tempo azione fotocopia, sempre Chiricallo sempre di testa, stavolta è Rodolfo a mandare in angolo.

Secondo tempo che si apre con la discesa di Colley, l’attaccante numero 42 viene steso in area di rigore e l’arbitro indica il dischetto. È lo stesso Colley ad incaricarsi della battuta ma il pallone termina sopra la traversa. Il Frosinone nella ripresa sembra averne di più. Calcio d’angolo di Schietroma, Befani in torsione e Guri che blocca. Mboumbou scappa bene sulla destra e serve Schietroma, il tiro defilato del numero 10 termina a lato. Nel finale bella azione giallazzurra sull’asse Mboumbou – Colley e Befani ma il tiro del numero 19 termina largo sul fondo. Per la squadra di mister Marini terzo risultato utile consecutivo in vista del match contro il Cagliari in programma il prossimo 3 gennaio.