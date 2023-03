 PRIMAVERA 1, FROSINONE-SHOW: MANITA ALLA SAMPDORIA (5-2)

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Pahic, Maestrelli, Maura, Rosati (1’ st Ferrieri); Mulattieri jr. (1’ st Afi), Peres, Errico (31’ st Pera); Condello (42’ st Stefanelli), Selvini (31’ st Jirillo), Cangianiello.

A disposizione: Stellato, Di Chiara, Milazzo, Zettera, Gomes, Pozzi, Mzcej, Gozzo, Stazi, Voncina.

Allenatore: Gorgone.

SAMPDORIA (3-5-2): Scardigno; Migliardi, Aquino, Miettinen (11’ st Lotjonen); Porcu (35’ st Chilafi), Uberti (21’ st Conti), Cecchini, Segovia Perez, Di Mario; Leonardi (21’ st Ivanovic), Montevago (35’ st Tozaj).

A disposizione: Ragher, Gentile, Pozzato, Ntanda, Straccio, Caruna, Peretti.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: sig. Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, assistenti sigg. Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Matteo Lauri di Gubbio.

Marcatore: 7’ pt Montevago (S), 24’ pt Leonardi (S), 45’ pt, 10’ st, 34’ st Condello (F), 18’ e 20’ st Selvini (F)

Note: spettatori: 200 circa; angoli: 12-3 per il Frosinone; ammoniti: 10’ pt Leonardi (S), 33’ pt Montevago (S), 35’ st Maura (F); 47’ st Conti (S); recuperi: 1’ pt; 4’ st; prima dell’inizio osservato 1’ di raccoglimento per le vittime della tragedia di Cutro.

FERENTINO (FR) – La ‘manita’ alla Sampdoria per un sogno che continua. Il Frosinone ‘double face’ batte 5-2 la Sampdoria dopo aver visto i fantasmi nei primi 45’. Il gol che ha segnato la svolta per la squadra di Gorgone è stato infatti l’1-2 di Condello (tripletta per lui e gol olimpico nella ripresa, le altre due reti firmate da Selvini) nel finale di tempo. Nella ripresa giallazzurri devastanti, 4 gol in rapida successione, un palo di Afi e almeno 5-6 palle-gol sfumate per un soffio. Terzo successo di fila e provvisorio secondo posto in classifica in attesa del termine delle gare della 23.a giornata.

IN CAMPO – Nel 4-3-3 del Frosinone c’è la novità Errico che torna in campo dopo il lungo periodo post-infortunio. Davanti a Palmisani, da destra a sinistra troviamo Pahic, Maestrelli, Maura e Rosati. In mezzo al campo il play è Mulattieri, gli intermedi Peres e l’ex del Monterosi. Nel tridente offensivo Selvini è la punta centrale, Condello parte da destra e Cangianiello da sinistra.

Il 3-5-2 della Sampdoria, davanti al portiere Scardigno c’è Aquino nella posizione di centrale con Miettinen e Migliardi ai fianchi. In mezzo al campo il play è Cecchini, Segovia Perez e Uberti gli interni, Porcu e Di Mario i cursori. In attacco Montevago che ha già esordito in serie A al fianco di Leonardi.

SOLO SAMP NEI PRIMI 45’: BLUCERCHIATI SUL 2-0 IN 25’ POI CONDELLO RIACCENDE LE SPERANZE – Subito Samp dalla bandierina due volte di fila nel giro di 1’ e bravo Palmisani entrambe le volte ad abbrancare la palla in presa sicura. La replica del Frosinone è nei piedi di Selvini che da sinistra trova una traccia in area ma nessuno raccoglie anche per la chiusura della difesa ligure. Al 7’ la Samp passa ma la partenza dell’azione è viziata da una partenza in sospetta posizione di offside di Segovia Perez sul quale tarda comunque la chiusura, pallone sul quale non riesce ad essere risolutivo Maura, la sfera filtra sui piedi di Montevago, destro ‘smozzicato’ e pallone che carambola prima sul palo alla destra di Palmisani e poi in rete. Samp avanti ma il Frosinone c’ha messo qualcosa di suo. Per vedere il primo accenno di reazione del Frosinone bisogna attendere il 16’ quando Condello si mette in solitaria a destra, irrompe in area da fondo campo e solo la chiusura di Miettinen evita problemi alla porta difesa da Scardigno. Tre angoli di fila per i giallazzurri, sul terzo c’è l’uscita avventata del portiere ligure che travolge Maestrelli, per il direttore di gara è tutto nella norma. La Samp chiude i boccaporti del gioco giallazzurro, il Frosinone cerca con una certa sistematicità il pallone dietro le linee dei blucerchiati che fanno valere una maggiore fisicità. Ed è la squadra ospita ad accarezzare lo 0-2, al 22’ il centrocampo giallazzurro è fuori posizione e non fa filtro adeguato, pallone di Cecchini per lo scatto di Leonardi ma il grande recupero di Pahic costringe l’attaccante a sbagliare la conclusione. Il 2-0 è solo rinviato, al 24’ la difesa canarina pensa ad un fuorigioco che non c’è, Leonardi stavolta se ne va indisturbato e infila il pallone sull’uscita di Palmisani. Continuano le difficoltà del Frosinone, Gorgone cambia assetto, alza il baricentro e passa al 3-5-2, con il terzino Rosati che sale nella linea dei centrocampisti. Una scossa cerca di imprimerla un altro tentativo personale, stavolta di Cangianiello ma non ci sono sbocchi dalle parti di Scardigno. I giallazzurri fanno collezione di calci d’angolo, la Samp si difende con 8 giocatori sotto la linea del pallone e senza grandi affanni. E quando la Samp varca la metà campo del Frosinone trova costantemente praterie sconfinate davanti. Serve ancora qualcosa di personale in casa giallazzurra e così ci prova Peres dai 25 metri, Scardigno non si fa trovare impreparato e devia in angolo. E’ un segnale perché al 39’ è Selvini che decide anche lui di provarci da solo, scompiglio nell’area della Samp, giravolta e tiro, pallone che esce di poco fuori alla sinistra di Scardigno. Il Frosinone al 41’ reclama per un presunto fallo da rigore su Cangianiello ma l’intervento di Miettinen è sul pallone. Dall’altra parte la Samp sfiora il 3-0. Palmisani affretta il rinvio da fondo campo, poi ci mette il corpo sul tentativo a botta sicura di Leonardi che si era infilato nel cuore della difesa. Nel momento di maggiore difficoltà per il Frosinone, ci pensa Condello a riaccendere le speranze al 45’: anche lui decide di mettersi in proprio, conquista il fondo campo da sinistra e con un diagonale mefistofelico ‘uccella’ Scardigno. Il tempo si chiude con la Samp avanti 2-1 (primo gol comunque viziato da un presunto offside), il Frosinone deve cercare di far salire i giri del motore in tutti i reparti.

FROSINONE DEVASTANTE, CONDELLO E SELVINI SHOW – Gorgone muove le acque troppo ferme del primo tempo, dentro Afi per Mulattieri jr. e Ferrieri per Rosati. E subito occasione al 1’ per Selvini che da posizione favorevole, al limite dell’area, cerca l’incrocio ma trova la ‘pizzicata’ in angolo di un difensore. La Samp si chiude, i giallazzurri vogliono il pari. All’8’ azione prolungata di Peres che difende un pallone in area, con la coda dell’occhio vede l’arrivo di Cangianiello, controllo a tiro ma Scardigno c’è. Il Frosinone non è nemmeno un lontano parente di quello del primo tempo. Conquista una punizione ai 23 metri, Condello sistema il pallone con attenzione certosina e con un destro imparabile ‘fredda’ Scardigno con una traiettoria che si infila sotto la traversa. E 2-2 al 10’ ma soprattutto è un altro Frosinone. La Samp torna ad affacciarsi nella metà campo giallazzurra, al 15’ pallone alle spalle della difesa, aggancio al volo di Montevago ma l’attaccante è in posizione di fuorigioco. La risposta del Frosinone al 18’ nel triangolo Peres-Errico-Condello, staffilata deviata dalla difesa a Scardigno battuto. Ma il gol è nell’aria, Peres detta i tempi, pallone sul vertice dell’aree piccola per Selvini che difende con il corpo la sfera e batte Scardigno con un tiro imparabile sotto la traversa. La Samp si apre e i giallazzurri fanno 4-2 1’ dopo: Peres serve Afi che taglia il campo centralmente, salta un avversario e serve Selvini che appena dentro l’area batte in diagonale Scardigno. Non è finita perché solo il palo ferma Afi, servito da Condello. La partita ha cambiato chimica. La Samp in grande difficoltà, il Frosinone vola. E Gorgone poco dopo la mezz’ora dà spazio a Pera (al posto di Errico) e Jirillo (per Selvini). La festa del Frosinone è senza soluzione di continuità: al 10° calcio d’angolo è uno strepitoso Condello che firma la tripletta personale e il suo secondo gol olimpico della stagione: Scardigno non può farci nulla. Nel finale entra Stefanelli per un esausto Condello, uscito tra gli applausi. E al triplice fischio finale la banda-Gorgone festeggia. E forse a mente fredda si interroga su quei 45’ regalati alla Sampdoria. A futura memoria. Già dalla prossima con la Fiorentina. E il sogno continua.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio