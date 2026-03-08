PRIMAVERA 1, HELLAS VERONA – FROSINONE 3-1

Hellas Verona – Frosinone 3-1

Hellas Verona: Castagnini, Popovic, Martini (Dal 70′ Mussola), Vermesan, De Battisti, Monticelli (Dall’84’ Mendolia), De Rossi (Dal 60′ Garofalo), Feola (Dall’83’ Barry), Akale (Dal 70′ Casagrande), Tagne, Yildiz. A disposizione: Tommasi, Intrabartolo, Pinessi, Stella, Bortolotti, Fabbri. Allenatore: Montorio

Frosinone: Minicangeli, Luchetti, Pelosi (dal 46′ Buonpane), Obleac, Grosso, Schietroma, Molignano (Dal 46′ Zorzetto), Ndoye, Befani (Dal 75′ De Filippis), Gori (Dal 9′ Cichero), Colley (Dal 91′ Mboumbou). A disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Pantano, Jobe, Majdenic. Allenatore: Cinelli

Arbitro: Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa

Assistenti: Giuseppe Fanara della sezione di Cosenza e Andrea Rizzello della sezione di Casarano

Marcatori: 1′ De Rossi, 30′ Vermesan, 64′ Colley, 67′ Yildiz

Ammoniti: 47′ Grosso

Verona – Avvio difficile per il Frosinone nella sfida del campionato Primavera 1 contro l’Hellas Verona, con i padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio dopo una prima frazione ricca di intensità. Il match si sblocca dopo appena un minuto: Vermesan entra in area dalla destra, arriva fino sul fondo e serve un pallone a rimorchio sul quale si avventa De Rossi che, con un destro preciso, batte Minicangeli portando avanti il Verona. I giallazzurri provano a reagire e al sedicesimo minuto costruiscono una buona occasione con Schietroma, autore di un cross in area che arriva nella zona di Colley: l’attaccante però non riesce a controllare e il pallone termina sul fondo. Il Verona continua a spingere e al diciottesimo minuto Akale si libera al limite dell’area e prova la conclusione con il sinistro, ma il tiro sfila largo. I padroni di casa trovano il raddoppio al trentesimo minuto, quando Vermesan controlla il pallone dal vertice dell’area e calcia con il destro: la conclusione si alza e supera Minicangeli per il 2-0. Due minuti più tardi arriva un’altra occasione per il Verona con Akale, che parte in contropiede, entra in area e conclude verso la porta, ma Minicangeli si supera con un grande intervento evitando il terzo gol. Dopo i primi quarantacinque minuti il risultato vede l’Hellas Verona avanti di due reti.

Nella ripresa il Frosinone prova a rientrare in partita ma la prima occasione arriva al cinquantunesimo minuto, quando De Battisti parte in slalom superando diversi difensori e arrivando fino in area di rigore, ma al momento della conclusione il destro termina alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi è ancora il Verona a rendersi pericoloso: Vermesan raccoglie un cross in area, controlla e calcia con il sinistro verso la porta, ma il palo alla sinistra di Minicangeli gli nega la doppietta. Il Frosinone riesce però a riaprire la gara al sessantaquattresimo minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo: il pallone respinto dalla difesa arriva sui piedi di Schietroma che calcia dalla distanza colpendo la traversa; sulla ribattuta è il più rapido Colley che appoggia in rete firmando il 2-1. La reazione dei padroni di casa è immediata e al sessantasettesimo minuto il Verona ristabilisce le distanze: su un cross in area Obleac prova ad allontanare di testa, ma il pallone arriva a Yildiz che si coordina e calcia al volo di destro battendo Minicangeli per il 3-1. Nel finale il Frosinone prova comunque a rendersi pericoloso. Al settantaquattresimo minuto Cichero svetta di testa su un cross in area ma il pallone termina alto sopra la traversa. Il Verona sfiora ancora il gol all’ottantaseiesimo minuto con Vermesan che, liberatosi al limite dell’area, calcia con il mancino centrando nuovamente il palo alla sinistra di Minicangeli. Dopo il recupero arriva il triplice fischio: al termine della sfida del campionato Primavera 1 l’Hellas Verona supera il Frosinone con il risultato di 3-1.