 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE OSPITA LA JUVE PER IL CONTROSORPASSO

Un girone fa il Frosinone batteva 3-1 la Juventus sul proprio campo, mercoledi (anticipo della 31.a giornata, diretta Canale 60 di SportItalia ore 14) i giallazzurri debbono cercare di trovare la sintesi migliore della stagione per riprendersi la zona playoff lasciata proprio nelle mani dei bianconeri dopo l’ultimo turno. La gara contro i bianconeri di Montero e il posticipo della 16.a giornata di lunedi 22 maggio in casa del Sassuolo saranno senza dubbio la cartina di tornasole delle chances di extra-season.

La squadra di Gorgone, infatti, priva di diverse pedine ma soprattutto con un pacchetto difensivo in totale emergenza, nella giornata precedente ha ceduto in casa 2-1 all’Atalanta mentre la Juventus batteva 2-1 il Napoli ma solo nel finale. La classifica al momento lascia il Frosinone a 47 punti e pone la Juve 2 lunghezze più in alto, quindi giallazzurri ai margini della zona playoff.

Dalla vittoria 1-0 in casa della Fiorentina, esattamente il 18 marzo, il Frosinone ha preso solo 2 punti in 7 partite, parziale che ha fatto scivolare dal terzo al settimo posto. Non va però negata l’evidenza e cioè che la stagione, al netto di quel ‘quid’ di inesperienza che nell’ultimo periodo sta facendo la differenza in negativo, resta comunque molto interessante. Centrare la extra-season alla prima stagione in Primavera 1 sarebbe un grandissimo riconoscimento al lavoro svolto da tutti, dalla Società passando al tecnico, lo staff e i giocatori. Ma serve uno sforzo totale di tutte le componenti in queste ultime 3 giornate.

L’avversario si presenta da solo, tra giocatori che hanno gravitato nell’orbita della prima squadra e quelli che arrivano dalla Next Gen come Yildiz e Hujsen, c’è da avere grande rispetto. Nel Frosinone ancora fuori per squalifica Maestrelli (tornerà a disposizione con il Cagliari all’ultima giornata in casa), out Bracaglia, Pahic e Afi, Mulattieri jr. ha superato il problema fisico. E ci sarà da capire come mister Gorgone piazzerà la coperta tattica sul terreno del Comunale di Ferentino. Convocati sia Errico che Selvini e Palmisani.

Questa la lista dei convocati: Bruno, Condello, Di Chiara, Evan, Gozzo, Macej, Mazsargs, Miller, Palmisani, Peres, Quadraccia, Selvini, Stefanelli, Cangianiello, De Min, Errico, Ferrieri, Jirillo, Maura, Milazzo, Mulattieri jr., Pera, Pozzi, Rosati, Stazi, Voncina.

La gara sarà diretta dal signor Andrea Zanotti di Rimini, assistenti signori Edoardo Federico Cleopazzo di Lecce ed Emanuele Fumarulo di Barletta.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio