PRIMAVERA 1, INTER – FROSINONE 4-0

Inter – Frosinone 4-0

Inter – Taho, Marello, Cerpelletti (dal 55′ Mancuso), Zouin, Pinotti, Putsen, Ballo, Kukulis (Dal 55′ Iddrissou), Mackiewicz (dal 65′ Peletti), Breda, Zanchetta. A Disposizione: Galliera, Della Mora, Gomez, Romano, El Mahboubi, La Torre, Williamson, Pavan. Allenatore: Carbone



Frosinone – Lolic, Luchetti (Dal 72′ Lohmatov), Obleac, Pelosi, Ndoye (dall’81’ Colafrancesco), Ceesay (dal 54′ Colley), Molignano, Toci, Schietroma, Mboumbou (dal 73′ Cichero), Befani (Dal 74’Majdenic). A Disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Fiorito, Pantano, Zorzetto, Buonpane. Allenatore: Marini



Arbitro: Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate

Assistenti: Bruno Galigani della sezione di Sondrio e Alessandro Cassano della sezione di Saronno

Marcatori: 26′ Cerpelletti, 53′ Pinotti, 67′ Iddrissou, 74′ Zouin

Ammoniti: 34′ Molignano, 64′ Mboumbou, 69′ Luchetti

Milano – Nella decima giornata del campionato Primavera 1, il Frosinone fa visita all’Inter. I padroni di casa partono forte, gestendo il possesso palla e occupando bene gli spazi in campo. Al ventiseiesimo minuto arriva il vantaggio nerazzurro con Cerpelletti, che dopo un’azione personale si accentra fino al limite dell’area e con il mancino disegna una traiettoria a giro imprendibile per Lolic, con il pallone che termina in rete. L’Inter sfiora poi il raddoppio con Kukulis, che di testa colpisce il palo della porta difesa da Lolic. Al trentatreesimo è il Frosinone a rendersi pericoloso con un tiro dal limite di Befani, ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Nel finale di primo tempo i giallazzurri si affacciano ancora in avanti con Schietroma, che parte in solitaria fino al vertice sinistro dell’area di rigore nerazzurra e prova un tiro a giro, ma il pallone termina di poco a lato. La prima frazione di gioco termina quindi 1-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa, la prima occasione è per l’Inter con Ballo, che calcia di destro: il suo diagonale insidioso viene bloccato da Lolic. Al 53’ arriva il raddoppio nerazzurro con Pinotti. Cross di Zouin per Kukulis, che colpisce di testa verso la porta; Lolic respinge la conclusione, ma sul pallone si avventa Pinotti, che controlla e appoggia in rete a porta sguarnita per il 2-0. Il Frosinone sfiora il gol al sessantatreesimo: Schietroma, in contropiede, arriva sul fondo e lascia partire un bolide che si stampa sul palo. La sfera carambola sui piedi di Toci, che calcia di prima intenzione verso la porta, ma Taho con un intervento prodigioso salva la propria squadra e sventa la minaccia. Al sessantasettesimo arriva la terza rete dell’Inter con Iddrissou, che in velocità supera Obleac e, una volta entrato in area, calcia con potenza battendo ancora Lolic per il 3-0. Al settantaquattresimo i nerazzurri calano il poker: assist in profondità di Iddrissou per Zouin, che calcia di destro e trafigge il portiere giallazzurro, fissando il punteggio sul 4-0. La partita non offre ulteriori emozioni: l’Inter si impone sul Frosinone con un risultato netto, in una gara che ha visto i giallazzurri lottare ma senza riuscire a concretizzare le proprie occasioni.