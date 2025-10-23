PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI ARNAUD MBOUMBOU NEL PRE DI FROSINONE – BOLOGNA

PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI ARNAUD MBOUMBOU NEL PRE DI FROSINONE – BOLOGNA

 In Breaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile

Gara da incorniciare per Arnaud Mboumbou, autore di una doppietta contro il Torino e di una prestazione di altissimo livello. Per l’attaccante giallazzurro è arrivato l’esordio dal primo minuto. Queste le sue parole: 

“Al di là dei gol per me è stata una grande emozione tornare in campo da titolare, soprattutto per aiutare la squadra. Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario importante, peccato per il pareggio nel finale. Essere tornato in campo dal primo minuto e aver segnato è stato bello ma per questo devo ringraziare i miei compagni. 

Siamo una squadra forte e l’abbiamo dimostrato, dobbiamo migliorare nella gestione della partita e rimanere concentrati per tutti e 90 i minuti. L’obiettivo primario è conquistare la salvezza e poi penseremo a toglierci altre soddisfazioni. 

Il Bologna? Sarà una gara difficile ma noi vogliamo riscattare l’ultima sconfitta casalinga contro il Cesena. Dovremo giocare come sappiamo e sono sicuro che porteremo a casa punti”.  

Articoli Recenti
SAMPDORIA-FROSINONE, ARBITRA IL SIGNOR NICCOLO’ TURRINIBreaking News - Seconde notizie, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.