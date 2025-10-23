PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI ARNAUD MBOUMBOU NEL PRE DI FROSINONE – BOLOGNA

Gara da incorniciare per Arnaud Mboumbou, autore di una doppietta contro il Torino e di una prestazione di altissimo livello. Per l’attaccante giallazzurro è arrivato l’esordio dal primo minuto. Queste le sue parole:

“Al di là dei gol per me è stata una grande emozione tornare in campo da titolare, soprattutto per aiutare la squadra. Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario importante, peccato per il pareggio nel finale. Essere tornato in campo dal primo minuto e aver segnato è stato bello ma per questo devo ringraziare i miei compagni.

Siamo una squadra forte e l’abbiamo dimostrato, dobbiamo migliorare nella gestione della partita e rimanere concentrati per tutti e 90 i minuti. L’obiettivo primario è conquistare la salvezza e poi penseremo a toglierci altre soddisfazioni.

Il Bologna? Sarà una gara difficile ma noi vogliamo riscattare l’ultima sconfitta casalinga contro il Cesena. Dovremo giocare come sappiamo e sono sicuro che porteremo a casa punti”.