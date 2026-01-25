PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER CINELLI NEL POST DI ATALANTA – FROSINONE

Il Frosinone esce con un punto dal Centro Sportivo ‘Bortolotti’ di Zingonia, nel finale per i giallazzurri anche l’occasionissima con Majdenic. Queste le parole nel post gara del tecnico Daniele Cinelli:

“Un punto che porta autostima nel gruppo, specialmente per come è venuto. Sono molto contento della prestazione, del ritmo e dell’intensità che i ragazzi hanno messo in campo. Questo pareggio ci dà speranza per invertire la rotta dopo le due sconfitte consecutive. Oggi siamo andati oltre le aspettative, certo abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, ma i ragazzi hanno fatto una gara gagliarda.

Nel prossimo match contro il Parma non dovremo fare calcoli, abbiamo rispetto per tutti, ma in campo voglio lo spirito giusto, quello che vedo in settimana negli allenamenti”.