PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER MARINI ALLA VIGILIA DI FROSINONE – ATALANTA

Torna di scena il campionato Primavera 1, alla ‘Città dello Sport’ per il quarto turno arriva l’Atalanta, queste le parole di mister Giancarlo Marini alla vigilia del match: 

“Abbiamo approfittato di questa sosta per ricaricare un po’ le batterie, mettendo da parte l’aspetto tattico e prediligendo quello fisico. La squadra ha lavorato bene con il giusto atteggiamento negli allenamenti in vista di una partita non facile contro l’Atalanta.

Nelle prossime giornate affronteremo tre big del campionato (Atalanta, Milan e Roma), il segreto è pensare una partita per volta senza troppe pressioni. La squadra ha recuperato il giusto entusiasmo dopo il 4-1 di Parma e questo è molto importante, in un percorso di crescita ci possono stare sconfitte come quella dell’ultimo turno. 

L’Atalanta è una squadra forte, molto organizzata con un collettivo importante. Affronteremo una società che storicamente forma grandi calciatori. Mi aspetto una partita difficile, sappiamo la forza degli avversari ma allo stesso tempo dovremo essere consapevoli dei nostri valori”. 

