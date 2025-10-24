PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER MARINI NEL POST DI FROSINONE-BOLOGNA

La Primavera cade alla ‘Città dello Sport” contro il Bologna, sconfitta per 0-1 in seguito ad un calcio di rigore trasformato da Ferrari. Queste le parole al termine del match di mister Giancarlo Marini:

“La squadra non ha espresso un buon gioco, siamo stati troppo timorosi e rinunciatari, certo c’è stata anche un po’ di sfortuna per i tre pali colpiti ma dai ragazzi io voglio sempre di più perchè so cosa possono esprimere. Ora voltiamo pagina e pensiamo alla prossima sfida, martedì c’è il match di Coppa Italia contro la Ternana e dovremo farci trovare pronti.

Ai ragazzi chiedo di continuare a lavorare secondo i principi che portiamo avanti da inizio anno. Puntare solo sul risultato non è la strada giusta, soprattutto se parliamo di ragazzi che si stanno affacciando ora al calcio professionistico”.