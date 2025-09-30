PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER MARINI NEL POST DI ROMA – FROSINONE

Sconfitta di misura per i giallazzurri a Trigoria contro la Roma. Per il Frosinone altra ottima prestazione, queste le parole nel post gara di mister Giancarlo Marini:

“C’è ovviamente del rammarico perchè la squadra ha interpretato un’ottima partita. Abbiamo saputo reagire allo svantaggio e soprattutto nel secondo tempo, il migliore di questa stagione, ho visto un atteggiamento diverso, da grande squadra e a questi ragazzi posso solo che fare i complimenti. Abbiamo provato a fare gol fino all’ultimo, il portiere della Roma è stato bravissimo sul colpo di testa di Cichero in pieno recupero. Guardiamo avanti, ci prendiamo la prestazione.

Usciamo da questo trittico di partite (Atalanta, Milan e Roma) con delle ottime sensazioni, abbiamo dimostrato ed espresso in campo delle buone cose e da domani penseremo al Cesena, un’ottima squadra che più volte abbiamo avuto modo di vedere. Prestazioni come quella di oggi nascono dal duro lavoro in allenamento, dobbiamo continuare ad andare forte e sono sicuro che tanti ragazzi faranno un percorso importante”.