PRIMAVERA 1, LE PAROLE DI MISTER MARINI POST MILAN – FROSINONE

Frosinone beffato in pieno recupero, decisivo il tiro dal dischetto di Scotti che condanna i giallazzurri al pareggio dopo un’ottima prestazione. Queste le parole nel post gara di mister Marini:

“Siamo stati ingenui, nel finale serve sempre massima concentrazione, in particolare quando la palla si trova all’interno dell’area di rigore. Non posso negare il rammarico, nelle ultime due partite abbiamo buttato quattro punti contro squadre di alta classifica, a dimostrazione che siamo un un gruppo importante e che possiamo giocarcela con tutti. A questi ragazzi posso solo fare i complimenti per una partita strepitosa, in Primavera ci sta a peccare d’inesperienza ma dobbiamo imparare dagli errori e capire i momenti della partita.

Da martedì penseremo alla Roma, voglio che i ragazzi continuino ad avere questa mentalità, la voglia di giocare a calcio contro qualsiasi avversario, siamo una grande squadra e questo inizio di campionato deve aiutarci ad acquisire una mentalità vincente”.