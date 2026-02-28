PRIMAVERA 1, LECCE – FROSINONE 3-3

Lecce – Frosinone 3-3

Lecce: Penev, Rashidi (30’ st Di Pasquale), Dalla Costa (14’ pt Skovgaard), Scott, Pehlivanov, Pacia, Laerke, Staszak, Flies (40’ st Kazarak), Esteban Sanchez, Gorter. A disposizione: Lupo, Perrone, Persano, Specchia, Piccinno, Danese, Palmieri. Allenatore: Schipa

Frosinone: Rodolfo, Obleac, Pelosi, Luchetti, Buonpane, Majdenić (45’ st Molignano), Toci, Schietroma, Befani, Gori, Colley. A disposizione: Minicangeli, Di Giosia, De Filippis, Cichero, Zorzetto, Ceesay, Reali, Jobe, Mboumbou. Allenatore: Cinelli

Arbitro: Domenico Leone della sezione di Barletta.

Assistenti: Davide Fedele della sezione di Lecce e Emanuele Fumarulo della sezione di Barletta.

Marcatori: 4’ pt Gori (F), 4’ st Schietroma (F), 15’ st Rashidi (L), 34’ st Toci (F), 39’ st Flies (L), 45’+3’ st Laerke (L)

Ammoniti: 30’ pt Esteban (L), 42’ pt Colley (F), 17’ st Flies (L), 44’ st Scott (L), 44’ st Befani (F), 49’ st Laerke (L).

Lecce: Termina con un pareggio al ‘Deghi Center’, Frosinone e Lecce si dividono la posta in palio al termine di un match ricco di emozioni.

Parte forte il Frosinone che segna dopo appena 4’. Calcio d’angolo di Schietroma, Colley colpisce il palo e sulla respinta è Gori a ribadire in rete, per l’attaccante giallazzurro sesto gol in quattro partite. Qualche minuto più tardi Buonpane calcia dalla distanza, controlla senza problemi Penev. Al 17’ si vede in avanti il Lecce. Sanchez sfugge alla marcatura di Obleac ma si allunga troppo il pallone, blocca Rodolfo. Gara che si gioca su buoni ritmi, il Lecce poco prima della mezz’ora prova a spingere sull’acceleratore ma il destro di Gorter è controllato dall’estremo difensore giallazzurro. Alla mezz’ora Schietroma fa tutto da solo, tiro-cross del numero 10 che Penev respinge con i piedi. Sul capovolgimento di fronte è Sanchez che ancora a tu per tu con Rodolfo sbaglia ancora il controllo. Ultimo brivido del primo tempo per il Frosinone da calcio d’angolo. Pacia prova l’acrobazia di tacco, ancora decisivo Rodolfo.

La ripresa si apre con il raddoppio giallazzurro. Schietroma fa tutto da solo e dal limite non lascia scampo a Penev. Il Lecce non ci sta e al 60’ riapre i conti. Cross dalla destra di Laerke, Rashidi non manca l’appuntamento con il pallone e fa 2-1. La partita diventa ancora più bella, con i padroni di casa sbilanciati alla ricerca del pareggio. Al 66’ è ancora Laerke a creare pericolo in area di rigore, para Rodolfo. Majdenic ha sui piedi il pallone per chiudere il match. Il centrocampista giallazzurro colpisce dal limite a botta sicura, pallone fuori di un soffio. Al 78’ terzo gol del Frosinone. Azione personale di Colley, respinta di Penev e tiro vincente di Toci. Il Lecce però non ci sta e tiene vivo il match. Files raccoglie in area il destro di Sanchez e fa 3-2. Nel finale succede di tutto. Pelosi atterra Sanchez in area, è rigore. E’ lo stesso numero 19 ad incaricarsi della battuta ma il pallone termina sul fondo. Appuntamento con il pareggio rimandato. In pieno recupero Laerke scappa bene e di sinistro batte Rodolfo. All’ultimo respiro il Frosinone potrebbe tornare avanti con la punizione dal limite di Befani che termina a lato di pochissimo. Per i giallazzurri un punto per muovere la classifica in vista del match contro la Roma.