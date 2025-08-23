 PRIMAVERA 1, LUCHETTI ALLA VIGILIA DI FROSINONE – JUVENTUS

Alla vigilia del match contro la Juventus è Alessandro Luchetti, match winner della prima giornata a presentare una sfida piena di emozioni, che alla ‘Città dello Sport’ fa segnare il tutto esaurito: “Per me quello di domenica è stato il primo gol in maglia giallazzurra, una grandissima emozione, poi è stata una rete decisiva, questo rende il tutto ancora più importante. Domenica abbiamo saputo affrontare nel modo giusto un avversario forte, siamo stati bravi nel primo tempo a tenere in mano il pallino del gioco e nella ripresa a saper soffrire”.

“Siamo una neopromossa – continua Luchetti –, c’è euforia per questa prima vittoria, ma siamo altrettanto consapevoli che in Primavera1 le difficoltà sono tante ma attraverso la forza del gruppo, sono sicuro che le supereremo. La partita contro la Juventus? Si tratta di una delle squadre più forti, in settimana ci siamo preparati bene e sono sicuro che faremo una grande gara”.